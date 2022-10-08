美國鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）首度來台，將全台北中南跑。（寬宏藝術提供）

美國鋼琴家安德魯．馮．歐延隨布拉格愛樂來台。（寬宏藝術提供）

活躍於國際樂壇的美國鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）首度來台，這趟台灣行將隨著布拉格愛樂管弦樂團北中南巡演，最遠還將到屏東，他對台灣有很多好奇，並表示希望能有機會到故宮走走。

安德魯今日下午和布拉格愛樂管弦樂團在台北國家音樂廳彩排今晚將演出的曲目，拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲，指揮為里歐斯．斯瓦羅夫斯基（Leoš Svárovský），雙方都展現極佳默契。

拉赫曼尼諾夫的第二號鋼琴協奏曲是一首膾炙人口的作品，電影《似曾相識》也以此為配樂，對於第一樂章的鋼琴獨奏樂段，要和隨後加進來的樂團一起合奏，在彈性速度（rubato）上的掌握，每個鋼琴家都有不同想法，歐延也頗有見解，「鋼琴家決定這個樂團的節奏和彈性速度，一切都取決於當下的聲響，決定速度和內涵怎麼醞釀，同時這也要看每個音樂廳的效果，今天演出的方式，和明天在其他台灣不同地方的音樂廳演的，都是獨一無二的。」

歐延出生於1979年，母親是女高音，父親是建築師，他表示，從小就聽著媽媽的歌聲和家中的鋼琴聲長大，「我很自然地被音樂吸引，爸媽也會帶我去聽音樂會，他們都很支持我學音樂。」

也因此，歐延在4歲的時候開始玩鋼琴，5歲時正式上鋼琴課，16歲首次登台與指揮家沙隆年及洛杉磯愛樂同台，畢業於茱莉亞音樂院和哥倫比亞大學，曾獲吉爾摩青年藝術家獎。他的演奏曾獲洛杉磯時報讚譽為「不容置疑的天賦及縝密且渾然天成的技巧」。

歐延表示，他在成為鋼琴家的道路上，也曾遇過難題，他表示，在20歲時曾經有過一段時期，在尋求自己的藝術風格，「我嘗試了很多演奏方式，我相信每個音樂家都想要尋找新的聲音，如果停止嘗試，音樂會變得無聊。」

如同每個音樂家一樣，都以巴哈為聖經和畢生功課，歐延也不例外，在疫情封城期間他也錄製了多首巴哈作品，還有貝多芬的鋼琴奏鳴曲，他表示，從巴哈和貝多芬的作品裡獲得心靈的寄託和救贖。

這次來台歐延演出曲目還包括莫札特《d小調第20號鋼琴協奏曲》，演出將於10月8日在台北國家音樂廳、10月9日在台中國家歌劇院、10月10日到屏東演藝廳，10月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。