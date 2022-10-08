泰郡建設位於橋頭新市鎮的「悅讀時代」新案近日動土，總銷高達88億，為北高雄總銷最高的造鎮案，預計11月進場銷售。（柯宗緯翻攝）

泰郡建設位於橋頭新市鎮的「悅讀時代」新案近日動土，總銷高達88億，為北高雄總銷最高的造鎮案，預計11月進場銷售。（柯宗緯翻攝）

泰郡建設位於橋頭新市鎮的「悅讀時代」新案近日動土，總銷高達88億，為北高雄總銷最高的造鎮案，預計11月進場銷售，每坪開價33萬至35萬元，瞄準台積電高雄廠、橋科、楠梓科技產業園區等科技業的剛性需求。

泰郡建設機構董事長郭泰吟指出，該案基地3185坪，1年半前以每坪41萬「當時區域最高價」購入「住六」建地，規畫2～3房產品，總共761戶，堪稱泰郡近年來的最大造鎮案。

郭泰吟認為，其實台積電尚未進駐高雄前，該區域條件已相當絕佳，坐擁全台最大、面積達95公頃的高雄都會公園，區內有高達8萬就業人口的經濟部加工處楠梓科技產業園區，不論是產業或休閒條件都相當成熟。

此外，交通也相當便利，鄰近高捷紅線青埔站，未來高市府也將規畫紫線沿途將橫貫新市鎮，左營高鐵15分鐘，國道一號10分鐘、區域為南北交通中心樞紐，將帶來更為便捷快速的生活。

聯筑廣告總經理陳建良表示，「泰郡悅讀時代」預定11月進場預售，每坪開價約33萬元到35萬元，總銷約88億元。相信有半導體S廊道加持，加上橋頭科學園區進駐企業將享有全台唯一具有營所稅15％抵減優惠的科學園區，可望能吸引許多重量級企業投資，大量就業員工也有助房市發展。