爭取連任的台南市第11選區市議員郭鴻儀今天成立競選總部，台南市長黃偉哲(右六)、內政部次長陳宗彥(右七)現身力挺。(郭鴻儀服務處提供／曹婷婷台南傳真)

爭取連任的台南市第11選區市議員郭鴻儀今天成立競選總部。(郭鴻儀服務處提供／曹婷婷台南傳真)

爭取連任的台南市第11選區民進黨台南市議員郭鴻儀，今天成立競選總部，神祕嘉賓請來有「最強里長」之稱的前龍崎區牛埔里長陳永和，現身站台。今天也是陳永和嫁女兒的日子，他特地撥空現身挺郭鴻儀，他說，自己沒有黨派，只要是真正會做事的人，就給予支持。

郭鴻儀成立競選總部包括台南市長黃偉哲、內政部次長陳宗彥及立委林俊憲、郭國文、陳亭妃、王定宇、議長郭信良等人都到場，民進黨也展現團結氣勢，市議員邱莉莉、蔡旺詮、蔡筱薇、陳秋宏、林志展、沈家鳳、鄭佳欣、李啟維、李偉智等人都前來力挺，現場湧進逾2000人，場面盛大，營造勝選氣勢。

有「最強里長」之稱的陳永和今天雖忙著嫁女兒，仍抽空為郭鴻儀站台，他表示，郭鴻儀是從基層一步一步走出來，所有鄉親也能看到他的問政成績，自己本身沒黨派，只要是認真、實在且真正有在做事的，他就給予支持。

陳永和說，年底九合一選戰中，只要肯做事的、不分藍綠，他都給予支持。目前南關線爭取連任的現任市議員包括民進黨郭鴻儀、鄭佳欣、無黨籍許又仁、杜素吟，他都會出席站台助選，也希望鄉親力挺認真做事的議員。

陳永和曾於2018年參選台南市長，最後拿下11萬7179票，是第3高票，外界一度以為他可能捲土重來再戰今年市長，但他早於去年即已宣布參選2024年台南第6選區立委，也強調對於牛埔地質公園規畫多時仍無進度，將持續監督與關心。