新北市消防局透過有獎徵答的方式，和民眾熱情互動。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真）

新北市消防局今天配合「宜蘭安農溪親水淨溪健行活動」，辦理反貪防災宣導，透過有獎徵答的方式，和民眾熱情互動，局長黃德清說，消防安全攸關民眾生命財產，盼透過此次政風法令宣導，能讓民眾汲取消防、廉政的法令知識，並將廉潔觀念散佈於大眾心中。

新北市消防局表示，環保議題越來越受到重視，位處宜蘭縣三星鄉轄內的安農溪原本野草叢生、雜亂不堪，所幸政府致力整治環境、維護管理，讓流域內各景點成為宜蘭縣知名景點，局方也趁著親水淨溪健行活動，跨域推廣消防安全知識，並結合結合經濟部第一河川局、宜蘭縣政府警察局、宜蘭縣選舉委員會等政風單位，辦理廉政宣導活動。

消防局以生動活潑的有獎徵答方式，傳遞「防範一氧化碳中毒」、「反賄選」、「消費者保護」、「反貪腐」及「個人資料保護」等觀念，和民眾熱情互動，另外鑑於年底九合一選舉將至，為端正選風，有效打擊賄選風氣，塑造公平選舉環境，維護民主法治價值，也持續向民眾宣導，若發現賄選等不法情事，可撥打法務部檢舉專線，若順利破獲，最高可獲檢舉獎金新台幣1千萬元。

黃德清表示，消防安全攸關民眾生命、財產，由於秋冬將至，為確保國人生命財產安全，宣導「防範一氧化碳」中毒，推廣防範一氧化碳中毒警報器，而參與民眾汲取「消防」及「廉政」的法令知識的同時，還可獲得各種精美文宣品，期盼透過此次政風法令宣導，將廉潔觀念散佈於大眾心中，創造誠信幸福的家園。