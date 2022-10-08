范宸菲為角色做足功課，把演技最大化。（羅永銘攝）

范宸菲是高學歷美女，父母曾反對他走演藝圈。（羅永銘攝）

范宸菲感謝自己這10年沒有放棄。（羅永銘攝）

出道10年的女星范宸菲以《國際橋牌社2》首度入圍金鐘57最佳女主角獎，將與謝盈萱、林心如、楊謹華爭奪視后寶座。得知入圍的當下，她興奮地在床上狂跳、大吼大叫，形容整個人像飄浮在空中，隨後恭喜電話陸續打來，她才「降落」，從亢奮情緒放鬆流下眼淚，打趣說：「感覺像是中了樂透頭獎。」

34歲的范宸菲畢業於政大外交系、北藝大劇場藝術創作研究所表演組，是高學歷美女，父母起初反對她走演藝圈，但她先斬後奏開始參加試鏡，爸媽一聽到試鏡以為女兒要被拍裸照，擔心不已，直到看見她拍攝的第一支廣告在電視上播出，才稍微放心，「我不是很順從的小孩，這10年父母就是在擔心跟理解之中找平衡。」這次入圍，范宸菲能從媽媽的語氣聽到喜悅，她打電話向媽媽報喜，媽媽竟疑惑反問：「蛤？這樣子可以入圍？」讓她哭笑不得。

范宸菲在《國際橋牌社2》中飾演電視台記者，面對黑道議長恐嚇，不畏強權機智應對。她為戲認真做田野調查，請教在1995年前後當過記者的學長，細緻調查記者生活作息，做了大量的功課。她認為自己能入圍的關鍵除了認真對待角色外，就是劇組、導演給予很大的發揮空間，拍戲像跟朋友相處一樣放鬆，才能將演技最大化，她開玩笑說：「某些片段演完看播出，都想說我會不會入圍，感覺很好。」

和飾演上司的馬力歐對戲讓她最難忘，因為馬力歐喜歡跳脫劇本即興表演，丟球等她接招，「馬哥從眼神就會散發出『嘿，妳接下來要說什麼』的感覺，我們演到最後都在想辦法「弄」對方。」因為2人默契十足，快節奏你來我往的表演也變得有趣。

面對強勁的入圍對手，范宸菲沒有假想敵，表示前輩們的表現都很精彩，能夠入圍就是一種祝福，「入圍等於有被看見的能力，很感謝這10年自己沒有放棄。」范宸菲現在有位穩交的圈外男友，相當支持尊重她的工作，得知入圍也很替她開心，有一起慶祝？她羞笑說：「沒有，對我們來說就是平凡的一天，如果真的得到影后再來花大錢慶祝。」