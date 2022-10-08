台鐵花東線大地震中斷，北東之間改用公路從玉里火車站接駁到富里火車站，孰料，7日雙十連續假期剛開始，有從北部回台東的100多名旅客，因為到玉里的火車誤點20幾分鐘，接不上從富里開的462次普悠瑪，原本可以在晚上10時20分回到家，變成8日凌晨才回到家，民眾直呼太離譜。

雙十連假剛開始，7日晚間要回台東的近百位民眾搭乘車次436列車到玉里時，誤點半小時，他們從玉里站搭客運接駁到富里站時，準備搭車次462晚間9時50分開車，10時30分到台東的普悠瑪號，結果462車次不等人，準時載了36個人開走。

這100多位民眾只好等最後1班10時40分的區間車，而該區間車因等候從玉里來的誤點車旅客，所以晚半小時開車，讓在台東站等候10時30分抵達的父母們，整整等到隔天凌晨，才接到孩子返家，直斥離譜。

「台鐵竟是這樣對待北部要回台東的人！」，台東民眾氣得在臉書貼文，而在台鐵台東站趕搭火車的民眾也苦嘆，北東來回最快4個多小時，但若碰上誤點，恐怕1天6小時全花在搭火車上。