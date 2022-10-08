日前勇士隊內爆發嚴重肢體衝突，「追夢」卓雷蒙格林(Draymond Green)在隊內練習時揮拳毆打隊友普爾(Jordan Poole)，而這也讓不少人聯想到2017年波提斯(Bobby Portis)以及米羅蒂奇(Nikola Mirotic)的衝突事件，在當時也引發外界軒然大波，波提斯今日也在推特發表看法。

2017年波提斯及米羅蒂奇同樣在季前發生肢體衝突，米羅蒂奇被波提斯擊中臉部造成骨折，缺席了開季23場例行賽才返回賽場，衝突過後的2人仍一起替公牛上場作戰，只不過該季季中米羅蒂奇被交易至鵜鶘，2年後更是離開了NBA返回西班牙，加盟西甲籃球俱樂部巴塞隆納。

另一主角波提斯則是遭公牛禁賽8場，隔年因為與球隊續約價碼談不攏遭交易，2020-21年賽季波提斯隨著公鹿奪下總冠軍。

As previously tweeted in my last tweet, I got 8 games for defending myself. It’s a lot different IMO. Stop dragging my name in this. https://t.co/cTmugHvsqC pic.twitter.com/psyWioFDr1 — Bobby BP Portis (@BPortistime) October 7, 2022

在勇士衝突事件發生之後，波提斯過去的醜聞也被翻出，今日他在推特捍衛清白，貼出《ESPN》知名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的報導，並用顏色標記「波提斯揮拳之前，米羅蒂奇已經朝著波提斯衝過去2次。」隨後寫下：「正如我前面所說，我因為正當防衛而被禁賽8場，這2種情況並不一樣，不要再把我牽扯進去了。」