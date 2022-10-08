顏行書、錢薇娟分別當兩隊隊長。（雅詩蘭黛提供）

廖威廉(左起)、藍鈞天、王少偉、李李仁、邱勝翊、邱宇辰。（雅詩蘭黛提供）

2022雅詩蘭黛集團粉紅絲帶公益籃球賽於今日(8日)新莊體育館盛大展開，錢薇娟、顏行書率新北國王明星陣容、知名藝人李李仁、王少偉、邱勝翊、廖威廉、邱宇辰、藍鈞天，以及八點檔《機智校園生活》演員梁瀚名、王新凱等人熱血響應，眾人也將在記者會後透過籃球場上的精采對打，引爆粉紅力量全力綻放。

「機智雙帥」梁瀚名、王新凱榮幸獲邀參與本次的賽事。平常都打小前鋒位置，自認是以「速度型」快速球風的梁瀚名，想嘗試在中場投球，卻又擔心會被「錢姐」錢薇娟罵，變成板凳球員。

第一次參加公開籃球賽的王新凱，面對職業球員和藝人前輩們，自我調侃「皮繃緊一點」，希望自己不要被撞飛。至於同劇演員們，是否會到場支持？王新凱無奈地說：「她們叫我認真打球，有機會要來看其他帥哥啦！」

這次公益籃球賽分為「團結隊」和「終結隊」對打，身為「團結隊」一員的李李仁，被問到想挑戰哪個隊長時，笑說：「我當助手就好啦！」廖威廉則提到這次公益賽有職業球員可以依靠，感覺會打得比較輕鬆，老婆卓君澤今日也到場觀賽，眾人好奇他表現會不會得更好？廖威廉幽默地說：「通常她出現，我戰力值會下降，因為要顧及她有沒有在看我。」

中場休息時間還請來「姐姐」謝金燕熱力開唱＜叉燒包＞、＜姐姐＞等人氣歌曲，為「團結隊」、「終結隊」兩隊球員應援，同時也獲得全場觀眾熱情歡呼。

今年新北國王隊與雅詩蘭黛集團一同打造獨一無二的粉紅絲帶籃球賽，讓乳癌議題用更活潑有生命力的方式重新詮釋。新北國王大家長王文祥董事長與王范文華董事長夫人，透過基督教泉恩基金會捐贈20萬新台幣於台灣癌症臨床研究發展基金會，今由新北國王簡民一董事代表捐贈，攜手團結眾人，終結乳癌。