新北一名已婚謝姓男子外遇，小三數度懷孕又墮胎，期間長達4年，小三甚至向謝妻吐露出軌細節，還向其恫嚇「我墮胎3次的嬰靈將陪伴妳的小孩長大」等語，讓謝妻選擇與2人對簿公堂求償撫慰金。新北地院審結，判2人須連帶給付謝妻40萬元。可上訴。

判決書指出，謝妻控訴，與謝男於2010年間結婚，育有1名子女，但丈夫婚後慣性外遇，於2017年至2021年間與胡姓女子交往，期間長達4年，2人頻繁在下班後約會，後謝男因故與胡女分手，胡女心有不甘遂向她坦承與謝男發生婚外情。

謝妻控訴，胡女向她稱「謝男說妳像死魚不給碰」、「我取代了妳們夫妻倆做不來的事情」，更稱自己頻繁與謝男發生性關係，過程不戴保險套，數度懷孕又墮胎，並恫嚇她「我墮胎3次的嬰靈會陪著妳的小孩長大成人」，讓她情緒煎熬，精神大受打擊，且謝男與胡女的行為明顯侵害她的配偶權，故提告向2人請求連帶給付150萬元撫慰金。

對此，謝男與胡女搬出大法官第791號釋字與北院先前判小三免賠償的判決，稱謝妻不得以配偶權遭侵害請求賠償，此外，謝妻早於2018年就知情2人交往，卻遲至現在才提出告訴，已超過侵權行為損害賠償的時效。

新北地院法官勘驗證據，不採信謝男與胡女的證詞，法官認定2人發展婚外情達4年，期間數次發生性行為等行為，明顯逾越普通朋友的一般社交，破壞謝妻對於婚姻的共同生活幸福美滿，認為謝妻的主張屬實，酌情後判2人應連帶賠償40萬元為適當，可上訴。