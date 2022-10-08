邊開車邊吃東西屬於危險駕駛，可能因此挨罰。不過美國德州一名無辜少年已經先路邊停車，才好好享受剛買得漢堡，怎料警方認錯人，朝車輛開了數槍，所幸最後並無受傷。

密錄器影像顯示，警方朝車內連開數槍，就連最後一刻仍持續射擊，所幸2名乘客皆沒有大礙。

根據《今日美國》(USA TODAY)報導，警察抓錯人烏龍事件發生在德州聖安東尼奧 (San Antonio)，動手的是剛入職不到一年的警員布倫南德(James Brennand)，當時還處於試用期階段。2日晚間他接到有民眾檢舉電話，隨後趕往現場，正好看到一名16歲少年坎圖（Erik Cantu）將車停在速食店停車場，與女友在車內大快朵頤剛買來的漢堡。

當局表示，布倫南德警員認為少年開了一輛贓車，隨後便聯絡請求支援，不過卻在同仁尚未抵達前違反程序，上前強行打開車門，命令坎圖下車。

密錄器影像顯示，警方無預警盤查，少年嘴裡的東西都還沒吞下就被要求下車，受到驚嚇後趕緊駕車逃跑，接著布倫南德朝車內連開數槍，就連最後一刻仍持續射擊，所幸2名乘客皆沒有大礙。

所屬單位負責人表示，「該名警員在訓練、程序、戰術各方面違反SOP，他的行為是站不住腳的，本案還有待後續調查，目前已經先開除同仁。」