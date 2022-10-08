南投世界茶業博覽會8日開幕，現代茶席─無我茶會。（廖志晃攝）

南投茶業博覽會，8日登場推出歷代茶席。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投茶業博覽會，8日登場推出歷代茶席。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投世界茶業博覽會及巧克力咖啡節，8日在中興新村登場；縣長林明溱表示，近年因兩岸關係緊繃，大陸不採購茶葉，影響茶農及茶商生計，去年又因疫情停辦茶博，因此今年擴大舉行，加上巧克力咖啡節，規模創歷年紀綠。

開幕日以「歷代茶侍─虎滋味」為主題，也是茶博創舉，展示歷代茶席文化，相當罕見，共有300個茶席、1500人參加；茶席展現自唐宋以降各朝代，及近代的茶道文化，包括唐代煮茶、宋代點茶、元代酥油茶、明代小壺泡、清代碗泡、華人功夫泡、近代碗泡、現代茶席及無我茶會等，彷彿走過時光隧道，千年茶事相逢在茶博，一杯茶水讓人重返歷史，感受不同的喝茶歲月。

今年茶博期間有5天假日，除了8日歷代茶侍虎滋味，後續還有9日千人茶會、10日千人擂茶、10月15日馬拉桑野餐趣、16日千人封茶。

巧克力咖啡節展區規畫職人體驗教室、舞台專區及戶外野營風格的Chill放鬆廣場，總共集結40多家品牌業者，包括Feeling18巧克力工房、榮獲世界巧克力大賽金質獎的Cona’s妮娜巧克力夢想城堡、TEATOP、COFFEELAND極品莊園咖啡等。

林明溱表示，南投在地的巧克力與咖啡，近年屢獲國際金獎，實力不容小覷，為推廣「黑金產業」產業，特別舉辦巧克力咖啡節促進行銷，讓全國看見南投奇蹟。

觀光處長陳志賢表示，巧克力咖啡節9天展期推出多元化活動，更能品味頂級的享受；此外，目前正舉辦南投溫泉季，歡迎遊客到東埔等3大溫泉區泡湯、旅遊。