爭取連任的新竹縣長楊文科打造親子童趣風的競選總部，每個週末舉辦親子活動，8日首場木箱鼓體驗登場，楊文科化身木箱鼓小老師，配合Mr.One王萬沂老師的專業教學，搭起競選歌曲「我相信」，和孩子們一起體驗雙手打擊木箱鼓的樂趣，讓參加的大小朋友感受選舉也能很溫馨、很有趣！

楊文科競選總部8日下午湧進許多大小朋友，都是爸爸媽媽帶著孩子來體驗木箱鼓，楊文科特別化身小老師，與現場專業的Mr.One小萬老師一起帶領小朋友拍擊木箱鼓，跟隨著競選主題曲「我相信」等歌曲，感受木箱鼓的節奏與律動。

競總指出，擔任教學老師的Mr.One王萬沂參與過許多單位的音樂表演，5年前團隊正式進駐竹北新瓦屋，並成立「Mr.One Cajon」實體店面，定期舉辦音樂會和講座，協助營造出良好的音樂教育環境和演出場域。

楊文科表示，他近4年來積極改善育兒環境，籌設新校、重劃學區、提高新生兒營養補助減輕育兒壓力、推動聰明營養午餐等，未來持續推動雙語、國際、數位教育，休憩空間部分也將布建一鄉鎮一特色公園，孩子的未來就是最重要的施政方向。

競總說明，9日將由歌手邱廉欽、游怡婷演唱客家金曲，與民眾同樂，總部內的球池區、賽車吧檯區及室內外打卡牆，都是孩子放電的最佳去處。接下來每個週末都有精彩活動，持續到11月20日，活動訊息請關注楊文科粉絲專頁。