美國就業市場依舊火熱，加重聯準會（Fed）激進升息的鷹派態度，引爆周五（8日）美股大屠殺，其中費城半導體指數血崩6%，主要是被台積電兩大客戶超微（AMD）暴跌13%、輝達（NVIDIA）重挫8.03%所拖累，影響所及，台積電ADR慘殺6%，下周台股再度面臨大幅修正壓力，投資人宜小心指數回測前低。

美國9 月新增就業人數報 26.3 萬人，超出市場預期的25萬人，此外失業率也從前一個月的3.7％降至3.5％，不僅低於預期的3.7％，也降至半世紀以來最低水平。這份強於預期的就業數據，讓交易員押注Fed於11月大舉升息3 碼的機率提升至 80%。

拜登政府周五宣布最新晶片出口管制措施，擴大限制中國大陸取得美國技術來發展新一代武器或人工智慧 （AI）的能力，包括長江存儲在內的31家中企也被列入「未經核實清單」（Unverified List）。

受到PC市場比預期疲弱衝擊，半導體大廠超微（AMD）周四發布第三季（7到9月）營收預測大幅下修約10億美元，顯見晶片市況衰退可能遠超出預期。

美股受到一連串空襲，四大指數全軍覆沒。道瓊指數大跌 630點，（或 2.11%），收在29296點；那斯達克指數重挫 420 點，（或 3.8%），收 10652 點；標普 500 指數大跌 104點，（或 2.8%），收 3639點；費城半導體指數暴殺 152點，（或 6.06%），收在2356點。

五大科技巨頭大逃殺。 蘋果下跌 3.67%；Alphabet（Google母公司）挫跌2.7%；亞馬遜下跌4.77 %；Meta（原臉書）跌 4.04%；微軟下殺 5.09%。

費半成分股血流成河。超微（AMD）暴跌13%；輝達（NVIDIA）重挫8.03%；英特爾重挫5.37%；應用材料大跌 6.26%；高通下跌 3.49%；德儀下跌 4.36%。而台股ADR部分，台積電 ADR狂瀉 6.19%；聯電 ADR崩跌5.24%。

專家認為，聯準會11 月升息3碼已成定局，12月升息戲碼不變。明年利率從4% 升至接近5%，投資人留意風險資產可能持續探底。