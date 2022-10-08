台南市議長郭信良競選總部成立造勢場吸引約7000人到場支持。（程炳璋攝）

國民黨籍台南市長參選人謝龍介（白襯衫者）為無黨籍台南市議長郭信良（右二）站台支持，強調在野大聯盟，祝福連任議長。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲為台南市議長郭信良站台，台上藍、綠與無黨籍議員都到場表態力挺，主持人要求黃偉哲表態支持郭連任議長，黃偉哲面露尷尬。（程炳璋攝）

無黨籍台南市議長郭信良8日成立競選總部盛況空前，吸引超過7000名支持者，藍綠政治人物皆出席，民進黨籍的立法院長游錫堃表態支持郭連任議長，國民黨籍台南市長參選人謝龍介到場高喊「在野大聯盟」，台南市長黃偉哲上台時，主持人陳亭妃要求他表態續挺郭任議長，他面露尷尬並未附和。

游錫堃授予郭信良戰旗，誇讚他連年辦台南市議會燈會，吸引30多萬人次參觀，還率隊出國與國際城市議長交流，促進台灣與國際外交，要大家不只支持他當選，更要支持他連任台南市議長。

郭信良本為民進黨籍，因力爭議長遭民進黨開除黨籍，現場支持者仍多為綠營基層，謝龍介8日率領4名國民黨籍議員李中岑、方一峰、王家貞與李鎮國上台，除了高喊支持議長連任，也為自己拉票，要大家「惜花連盆、疼子連孫」（台諺愛屋及烏之意），當場引發話題。

謝龍介強調，議長已是無黨籍，自己為了擴大「在野大聯盟」理念，到場尋求支持，主張市長換人做，市政可以更新。

謝龍介離開後，郭信良接著進場儀式，一路穿越支持人海，上到舞台擂動戰鼓，由父親披上競選彩帶。

黃偉哲壓軸到場，藍綠與無黨籍議員10多人一起上台，他感謝郭信良4年來為台南市打拚，爭取不少提案，拜託大家讓郭順利當選連任。

黃偉哲與議員一起高喊當選時，擔任主持的陳亭妃當場要求他表態支持郭信良連任議長，黃偉哲面露尷尬並未附和。他下台後表示，對於議長人選，肯定郭信良4年來努力，尊重游錫堃的發言，但議長人選到時候必須由黨團決定。

郭信良強調擔任3年議長以來，刪除台南市政府預算僅2000多萬，未來若當選議員，會極力爭取連任議長，至於是否回歸民進黨或持續以無黨籍組在野大聯盟，要視選舉結果，目前言之過早。