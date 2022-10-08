不再「累火車」！花東鐵路玉里到富里間因地震中斷，往返北東必須搭類火車接駁，台東縣政府將在12日啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，10日雙十節試營運，提供當日120位預約共乘名額，免費接送民眾從玉里車站往返台東轉運站。

花蓮玉里至富里段鐵路中斷，讓北漂的孩子返鄉必須轉搭「類火車」，非常不方便，昨晚更因火車誤點讓許多鄉親今天凌晨才到家。

台東縣長饒慶鈴感謝台鐵持續搶修、希望趕在明年初過年前通車，但這3個月台東鄉親的交通權益不能等，因此縣府團隊規畫了「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案（付費搭乘），預計10月12日開放預約、14日正式啟動。

而為了疏運雙十連假遊客，饒慶鈴宣布，提前於10加開台東、玉里定時1趟次專車接送，各提供60個免費體驗名額，預約截止時間為9日晚上6時，若每趟次超過60人預約則以抽籤決定，9晚間9時前發送預約成功簡訊通知，請有需要的鄉親多加利用。

台東縣政府表示，試營運僅提供當日台東到玉里去程及返程各10台6人座的TTGO專車免費接送。去程：11：40從台東轉運站出發，13：30前到玉里站，可轉搭台鐵421車次13：49發車往台北。回程：可接駁台鐵南下422車次，14：08抵達玉里站，TTGO專車14：30從玉里站出發，16：20到台東轉運站。

預約專車接送網址：https：／／ttgo.taitung.gov.tw／reserve／

[email protected]群組：TTGO花東溫馨接送