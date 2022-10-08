今年球季進入尾聲，除了團隊成績外各家好手也要為個人獎項拚戰，味全龍重炮手吉力吉撈・鞏冠在7日敲出本季第13轟，追上樂天桃猿林立，並列全壘打王，但今天林立立刻還以顏色，在5局敲出陽春炮，又奪回全壘打王寶座。

昨天鞏冠開轟後，總教練葉君璋就十分看好他能夠競爭全壘打王，若能繼續維持，單季20轟也不是大問題。鞏冠透露，過去在美職小聯盟時最多單季17轟，都看不到領先者「車尾燈」，今年是生涯第一次這麼接近全壘打王獎項，他也十分享受這段追逐、競爭的過程。

不過鞏冠在擔任指定打擊與蹲捕時打擊表現有落差，葉君璋認為，鞏冠是有責任感的人，所以在蹲、打之間會選一個最重要的，「他更希望把守備做好，在這樣情況下心思會在這，一直用腦會影響到打擊。」

鞏冠也認同葉總的話，「身為捕手都會想幫助投手、為球隊贏球，我們能做的就是把球接好、好好引導投手，自然就比較少心思放在打擊上。」雖然要蹲又要打會讓他沒辦法想太多擊球策略，「沒時間思考頭腦就要更乾淨，這樣也很好。」

暫居全壘打榜一大段時間，但昨天被鞏冠追上，林立坦然面對競爭，「能夠追上或超越是他（鞏冠）有這樣的能力，如果真的被超越也沒辦法，最後沒拿獎也沒關係，其實數據這種東西就是個結果，我更看重的是過程，如果一直在意結果忽略掉過程也無用。」

不過賽前才剛講完，林立在5局立刻敲出本季第14轟，助隊擴大領先優勢，也把全壘打王寶座要回，「近祈球隊確實處在不好的位置，過程的確很煎熬，但我們都很盡力去做，看有沒有辦法提高贏球機會，早日擺脫低潮。」