南安普敦 兩場0:9 的敗陣都是在 哈森許特爾 所帶領之下所輸掉的（圖片來源︰達志影像）

哈蘭德 Erling Haaland 進球停不了，除了令曼城成為英超唯一不敗之師，在聯賽8戰瘋狂地攻進了29球，平均每場進球數高達 3.625。本周六在主場面對下游球隊南安普敦，曼城「大」「勝」機率甚高，本場首選大小[總分]大3.5。

【足球-英超】[南安普敦 @ 曼城][10/08 (六)22:00] [編號 668]

哈蘭德在加盟曼城之後解決了近年贏了形勢卻無法取得更多進球的問題。哈蘭德蘭聯賽上陣8場已攻進了14球，連各項賽事加總上陣12場取得19顆進球，平均每場進1.58球，這效率高得實在可怕。曼城聯賽目前以8戰6勝2平不敗成績排名聯賽榜第二位，而且榜首的兵工廠要到周日才對利物浦，曼城本場只要勝出就可暫時升上榜首。

南安普敦有一個有趣的數據。英超自1992/93球季成立以來，只曾出現過4場9:0的比數，而南安普敦就牽涉在其中兩場當中。南安普敦先後在2019年和2021年以0:9大敗給萊切斯特城和曼聯，而這兩場比賽都已經是由現任 主帥 哈森許特爾 Ralph Hasenhüttl 所領軍。加上球隊本賽季成績不太理想聯賽已經3連敗，最近5場成續只得1勝4敗，目前只有7分排名第十六。本場作客面對曼城實在難以樂觀，本場首選大小[總分]大3.5。如果進取一點，也可考慮大小[上半場]大1.5，又或大小[主隊]大2.5。

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奧巴梅揚 在加盟切爾西之後狀態有所回勇（圖片來源︰達志影像）

切爾西賽季早段換帥的決定鬧得滿城風雨，但新任主帥 波特 Graham Potter 似乎已將局勢穩定下來，各項賽事3場不敗。相反狼隊剛解僱了總教練 布魯諾·拉吉 Bruno Lage，本場需要由青年軍總教練 Steve Davis 和 James Collins 臨時領軍，本場首選不讓分切爾西勝，也可考慮大小[總分]小2.5。

【足球-英超】[狼隊 @ 切爾西10/08(日)22:00] [編號 670]

切爾西由波特接手後遇上英女皇逝世和國際賽賽期而暫停，到目前為止只打了3場比賽取得2勝1平不敗的成績。其中在轉會窗關閉前才加盟的前兵工廠和巴塞隆納前鋒 奧巴梅揚 Pierre-Emerick Aubameyang 表現出色，在這3場比賽中進了2球，成為切爾西的進攻主力。本場面對近況低迷的狼隊，又是 奧巴梅揚 力爭進球的好機會。

狼隊是2022年英超成績最差的球隊之一，聯賽8戰1勝3平4敗得6分排十八位，已經跌至降級區，而且目前為止只進了3球是英超進球最少的球隊，最後布魯諾·拉吉也付出了代價。球隊為加強攻力，也增添了前鋒 卡拉季奇 Saša Kalajdžić 和西班牙老將 科斯塔 Diego Costa，但似乎無助球隊的攻力。本場首選不讓分/切爾西勝，也可選擇大小[總分]小2.5、大小[客隊]小0.5。

推薦︰ <足球>670狼隊 @ 切爾西 大小[總分]小2.5