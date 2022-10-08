年底苗栗縣長選戰，進入倒數衝刺。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎表示，除了全面升級苗栗的醫療資源，苗栗「大合作大建設」時代也要與中央積極建立良好的合作關係，中央地方做伙拚，才能改變苗栗的未來。

徐定禎今(8日)在臉書粉專貼文表示，苗栗醫療建設不足是苗栗人最深的痛，鄉親必須千里迢迢到外縣市就醫，耽擱多少寶貴的急救時間。因此，他提出「醫療政見三補帖」：部苗醫院升等醫療中心、打造偏鄉接駁網絡、補助子宮頸癌疫苗，全面升級苗栗的醫療資源。

徐定禎接著指出，「苗栗人不是二等公民」，這些年來，他也持續為苗栗的醫療資源在努力，感謝行政院長蘇貞昌的全力支持，苗栗醫院急重症醫療大樓擴建：110年8月行政院核定總經費8.4億元擴建計畫，病床數為224床，預計112年5月開工、114年10月完工。今年8月23日，他也陪同蘇貞昌視察衛福部苗栗醫院，規畫急重症醫療大樓擴建及放射腫瘤治療中心，共計總經費達15億餘元，蘇貞昌當場允諾全數核定，並且要求相關醫療設施也一次到位。這樣的合作模式，才能改變苗栗的未來。

徐定禎指出，中央地方一條心，團結為苗栗建設打拚，苗栗「大合作大建設」時代要與中央積極建立良好的合作關係，由中央挹注經費，苗栗施政有中央政府支持，持續推動地方有感建設，共同為苗栗鄉親爭取更好的生活品質。