高雄市長選舉又有最新民調出爐！中華亞太菁英交流協會針對年底縣市長選舉的民意調查，民調最新數據顯示，高雄市民對陳其邁的支持度為51%，柯志恩則為13.4%，兩人的差距超過37%；在看好度部分，陳其邁更是以63.3超越柯志恩的3.9%。

這次民調從各年齡層來看，陳其邁在各年齡層的支持度，分布平均都超過5成。而柯志恩在各年齡層對的支持度仍偏低，都未突破2成的支持。

在分析政黨傾向，在民進黨有95.8%支持陳其邁，國民黨則僅有68.8%支持柯志恩，值得注意的是，中間選民有41.9%支持陳其邁，但支持柯志恩僅有7.9%，不過，尚未決定的支持者卻也高達49.3%。對於這場高雄市長選舉，如何進一步爭取「未表態者」仍是關鍵。

亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，協會目前已經進行過兩次高雄市長民調，從兩次民調的趨勢發展可以看出，柯志恩的選情目前仍待努力；反觀現任高雄市長陳其邁，以「兩年拚四年」的政績成果，包括：台積電高雄設廠、新建14座運動中心、輕軌復工成圓、捷運四箭齊發等，確實讓眾多高雄市民「有感」。但距離投票日還有50天，藍綠候選人如何爭取上述的「未表態者」支持、爭取中間選民青睞，應是雙方陣營持續努力的目標。

亞太菁英交流協會表示，本次民調於2022年10月4日至10月5日進行訪問。成功訪問1081位20歲以上有投票權的高雄市民眾，以高雄市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行統計加權處理。