鎌田大地 本賽季表現出色已為法蘭克福攻進4球（圖片來源︰達志影像）

法蘭克福本賽季表現出色，聯賽目前排第名第六，只落後榜首柏林聯3分。本場遇上聯賽榜末段的波鴻見標全取3分，本場首選不讓分/法蘭克福勝。

【足球-德甲】[法蘭克福 @ 波鴻][10/08 (六) 21:30] [編號 841]

法蘭克福上一屆奪得歐霸盃冠軍因而本賽季可以直接晉身歐冠的比賽，球隊在聯賽表現也不錯，8戰4勝2平2敗得14分排名第六，落後榜首的柏林聯3分。法蘭克福特色是進球多，丟球也多。球隊8場攻進了16球，是德甲前7名球隊當中進球數第二多的球隊。但球隊也丟了13球是德甲前12名球隊中丟球最多的。法蘭克福隊中聯賽進球最多的是日本國腳 鎌田大地 Daichi Kamada，目前為止進了4球，進球的責任也算分散。

波鴻本賽季成績大倒退，聯賽8戰0勝1平7敗只得1分排倒數第一，跟「和局王」斯圖加特是德甲兩支仍未打開勝利之門的球隊。波鴻最大問題是進攻能力太弱，聯賽8戰竟只進了3球是德甲進球最少的一隊，而丟數已到23球也是德甲目前最高的。本場遇上法蘭克福，實難以支持，首選不讓分法蘭克福勝，也可考慮大小[主隊]波鴻小0.5、小1.5。

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馬內 本賽季目前取得 4顆進球（圖片來源︰達志影像）

周六德國「國家德比」，衛冕的拜仁慕尼黑作客「死對頭」多特蒙德。拜仁近年對多特蒙德成績佔優，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑 @ 多特蒙德][10/09(日)00:30] [編號 842]

拜仁之前聯賽4場只得3平1敗的成續令支持者損失不少。球隊在國際賽周後反彈，各項賽事2連勝，當中進了9球以發0丟球，似乎回復了季初的勇態。要留意是，小將 穆斯亞拉 Jamal Musiala 成為球隊的進攻首選，並以5球成為球隊聯賽首席射手，連進了4球的塞內加爾球星 馬內 Sadio Mane 也給他比下去。

多特蒙德聯賽8戰5勝3敗得15分排名第四位，跟拜仁同分，只因球差不及對方(+17對+1)，排在對手之後。要留意是多特蒙德本賽季整體的戰術作出了很大的改動，以往瘋狂進攻的球風不再，聯賽8戰只攻進11球，是德甲前8名球隊進球最少的球隊。加上近年對拜仁輸多贏少，各項賽事近8次對壘全敗，近10次對壘也是1勝9負。本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[總分]大2.5、大小[主隊] 多特蒙德小0.5、1.5。

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