行政院長蘇貞昌特別南下幫爭取連任的台南市長黃偉哲拉抬聲勢。（李俊淇攝）

行政院長蘇貞昌（圖中）和台南大新營選區的議員沈家鳳、劉米山、李宗翰和參選人王宣貿到場幫黃偉哲拉抬連任聲勢。（李俊淇攝）

距離年底九合一選舉不到50天，爭取連任的黃偉哲大打政績牌，今（8）日在台南白河舉辦政績說明會，並邀請行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁以及政院秘書長李孟諺到場助陣，綠營在地立委及議員也都到場支持，一起拉抬黃偉哲連任的聲勢。

高雄市長陳其邁上台表示，高雄和台南相鄰，只要台南好，高雄就會好，如今台積電等大廠加碼投資南科，半導體完整供應鏈也在台南高雄，兄弟縣市合作打造科技廊道，並強調全球不能沒有台積電，也就是不能沒有台灣及台南高雄，否則科技業停擺。

黃偉哲上台報告任內政績，2年前他跟蘇揆到白河國小視察校舍改善，蘇揆看到學生在大熱天裡冒汗上課，所以就想辦法，提出「班班有冷氣」政策。今年4月就讓在座長輩的孩子上課不用「大粒汗、細粒汗」，

黃強調，自己任內重最農水路，目前蓋了一千兩百公里，可以繞台灣一圈，讓農用車進出不會摔壞水果。另外大新營地區都相當期待的國圖南館，已經正式開工。因為有中央政院「說得到、做得到」團隊，一起為地方打拚，所以台南建設才會逐步到位。

壓軸上場的蘇貞昌表示，自上任以來台南交通「四縱四橫」，北外環、台61線及台86線等就花了400億；而產業部份，大台南會展中心、南科三期擴建及沙崙科學中心中醫療創新園區共600億；2個加總就達千億。

蘇說，如果要一項一項講，實在太多講不完，就不用說太多，蔡總統在台南都是兩次最高投票率67％，要感謝台南鄉親。

蘇接著誇讚黃偉哲，不像其他市長媒體曝光度很高，低調又勤勞，往中央跑的時候所準備的資料一大堆，又知道地方「眉角」，「一張高鐵票沒多少錢，來爭取百倍萬倍的經費」，真得很划算。

蘇表示，台南疫情確診是六都最少，國家卓越建設獎拿36座全國最多，也強調「中央地方一條心，建設福利更用心」，最後也呼籲台南鄉親在投票前不可放鬆，一定要團結支持民進黨推薦的候選人。

現場湧來台南鄉親近1200人，場內座無虛席。台南大新營選區的議員沈家鳳、劉米山、李宗翰和參選人王宣貿皆到場響應，展現中央與地方團結力拚勝選的氣勢。