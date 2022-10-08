桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（8日）在桃園市楊梅區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以24票領先、鄭運鵬拿到12票居次、鄭寶清5票列第三、賴香伶2票第四。有網友喊：「準備政黨輪替」。

桃園孫先生8日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」楊梅區街頭民調直播，列出鄭寶清、賴香伶、鄭運鵬、張善政等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以24票領先、鄭運鵬則以12票居次、鄭寶清拿到5票排第三、賴香伶2票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「他比較誠懇」、「『善政』啊！」、「我認識他太太，他太太是我以前同事」、「替老百姓做事，不是政客 」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「跟我同黨的」、「我其實在路上看到廣告，我才說是他，因為我常常看到他」、「桃園市長鄭文燦推薦的」。

選擇鄭寶清的民眾表示，「打從心裡喜歡他，其他我不認識」、「民進黨太霸氣了，張善政是很好的人選，可是太弱了，真正要出來還是要鄭寶清，鄭寶清比較霸氣，以其人之道，還治其人之身」。

選擇賴香伶的民眾表示，「是柯文哲那一黨，給第三黨一個機會」、「她當過台北市勞工局長，立法院問政也不錯」、「我會比較偏向不要藍或綠」。

網友留言說，「風雨無阻做民調，好認真，辛苦呢」、「在楊梅嗎？期待已久了。現在翻轉了令人振奮。.....張院長加油加油！」、「我覺得如果張勝選，要重用鄭寶清」、「桃園準備政黨輪替」。