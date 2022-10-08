嘉義市蘭潭國小幼兒園使用的「蘭亭樓」工程歷經7次流標，今由嘉義市長黃敏惠親自主持動土典禮。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭國小幼兒園使用的「蘭亭樓」工程歷經7次流標，今正式動土，嘉義市長黃敏惠強調將持續打造優質安全的教育環境，讓孩子開心、家長放心。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市蘭潭國小幼兒園使用的「蘭亭樓」因耐震能力不足，4年前即評估要拆除重建，因近年營建成本飆升，工程歷經7次流標，預算從2697萬元追加至6209萬元，終於在今年8月決標，今動土典禮上，嘉義市長黃敏惠強調將持續打造優質安全的教育環境，讓孩子開心、家長放心。

「教育決定人才，人才決定未來！」黃敏惠指出，市府從幼兒開始，持續優化幼托教育與環境，增設公立與非營利幼兒園，健全優質公共托育服務，而蘭潭國小蘭亭樓重建工程克服建物價飛漲，工程款暴增等問題，得以順利動工實屬不易，這是令人感動和感恩的一刻，感謝各單位與學校同仁的持續努力以及議會的支持。

教育處長林立生說，「蘭亭樓」因耐震能力不足，4年前即評估要拆除重建，因近年營建成本不斷飆升，導致經費不足，工程歷經7次流標，經前後兩任校長接力爭取，由原本2697萬元經費追加至6209萬元，終於在今年8月決標，今日動工，預計2024完工，提供幼兒園班級使用。

蘭潭國小校長邱榮輝期待，在不久的將來搭載著學校特色元素的嶄新校舍，能為校園帶來全新的樣貌，提供孩子們最優質的學習環境。