在「商圈嘉年華-台北生活祭」活動中，民眾興奮地等待冰淇淋試吃。（姚志平攝）

逛「商圈嘉年華-台北生活祭」活動的民眾在攤位前開心地合影。（姚志平攝）

在「商圈嘉年華-台北生活祭」活動中，小朋友大口品嘗首次買到的炒麵麵包。（姚志平攝）

在「商圈嘉年華-台北生活祭」活動中，顧客一直上門讓炸雙胞胎的手沒空停歇休息。（姚志平攝）

在「商圈嘉年華-台北生活祭」活動中，草山包子串起民眾的食慾。（姚志平攝）

在「商圈嘉年華-台北生活祭」活動中，民眾熱情參與手作體驗課程，在老師講解下專心製作花卉捕夢網。（姚志平攝）

在「商圈嘉年華-台北生活祭」活動中，民眾在遊戲區體驗趣味遊戲機台，嘗試接住隨機掉落的棒子測試反應。（姚志平攝）

台北市商圈年度盛事「商圈嘉年華-台北生活祭」於8日起至10日在圓山花博盛大登場，今年度以「青春」為主題，並以「台北青春 NON-STOP」為Slogan，網羅台北市31處商圈產業70攤特色店家，除了讓民眾1次逛足北市商圈，還有雙十連假3天期間限定的「青春」新品，讓民眾體驗最青春夢幻的創意美食及風格好物；另外此次活動也推出各式趣味手作體驗，並募集多項商圈好禮，總獎值超過400萬元的現金抵用券iPhone13及PS5遊戲機等熱門好禮。

出席的台北市長柯文哲表示，近日邊境即將解封鬆綁，是提振商圈及實體店家的重要時機，在雙十連假登場的「商圈嘉年華—台北生活祭」總共吸引31處商圈產業及70攤特色店家參與，輔導參展店家搭配活動推出期間限定創意商品，藉由異業結合與新品開發，與參展商圈店家合作推出「主題選品」、「主題新品」及「異業合作」等3大類型商品，像是將血腥瑪麗酒譜融合在地文化，搭配21工房太陽酵素麵條，打造具有台灣古早風味酸甘甜的特色調酒麵；以及迪化街經典漢藥老店聯通漢芳，開創漢藥本草不同領域路線推出以香氛本草結合精油複方的「沐癒鹽」，顛覆味蕾的口感及意想不到的創意搭配，要讓民眾目瞪口呆，為解封後商圈復甦做足準備。

今年商圈嘉年華將會場分為許多口碑美食的「美食料理」、兼具實用及潮流的「生活百貨」，飽含心意與新意的「伴手禮品」、完美打造專屬風格的「客製服務」、有許多雜貨與遊逛景點的「休閒旅遊」，希望民眾在遊逛的過程中能感受商圈多元特色；同時配合活動主題，推出舞台區趣味互動遊戲及街頭藝人精彩表演節目，以及與12處商圈推出12場次的手作體驗課程、商圈特色拍照區及遊戲區，讓民眾在雙十連假玩樂NON—STOP !