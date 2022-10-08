台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱與台北市長參選人蔣萬安長期並肩作戰，默契十足，不僅在市政規畫上攜手政策合作，打擊「塔綠班」也是互相火力支援，從兩人合體戰鬥公車到各大市場掃街拜票，皆可發現兩人攜手奮戰身影，高揚凱堪稱「最挺蔣萬安的議員參選人」。

從高揚凱昨日競選總部成立大會上，可看出兩人的好交情，蔣萬安在成立大會上致贈高揚凱「旺來」吉祥物，象徵選情旺旺來，並於致詞時表示，每次造訪大安、文山區，高揚凱總能精確的介紹地方上各種「巷仔內」的人事物，對在地特色美食小吃更是如數家珍，一再顯示高揚凱「在地囝仔」的優勢。

蔣萬安也說，高揚凱高度掌握地方動態，也能提出地方基層最需要的政見，比如說老舊公寓全面健檢、增設無障礙設施、設置醫院診療站與捷運環南線南段加速通車等主張，都能真正契合大安、文山區民眾的需求，加上高揚凱留學英國倫敦大學瑪麗皇后學院管理碩士的背景，與企業界的營建實務經驗，堪稱國民黨新生代的重要戰將，因此，蔣萬安毫不猶豫的向大安、文山的鄉親朋友大力推薦高揚凱。

高揚凱認為，台北市的最強「母雞」蔣萬安，正派、認真的形象深植人心，是台北市長最適任人選，蔣萬安帶領市議員與里長們所組成的「台北隊」，必能以最強勝利方程式來迎接勝選。隨著投票日趨近，民進黨塔綠班對蔣萬安發動鋪天蓋地的抹黑奥步，高揚凱把握每一次曝光機會，整合線上線下資源，在街頭、在政論節目、在網路社群平台，為蔣萬安積極辯護以正視聽，充分發揮助攻功能。

高揚凱表示，他始終深信，真相只有一個，最適任的台北市長也只有蔣萬安一個，陳時中放任疫情升溫落跑選市長以來，不堪的爭議從未休止，從防疫不利大甩鍋、到暢飲紅酒獨樂樂，從採購疫苗涉嫌圖利、到低級的廁所偷窺，還有最近讓人一看到就想轉台的「時」指緊「蔻」荒謬劇等，簡直罄竹難書。因此，高揚凱掛出看板，籲請市民朋友用選票封存陳時中三十年，讓「時鐘膠囊」三十年後再來圓他的市長夢。

「市長支持蔣萬安，議員牽成高揚凱」。高揚凱誓言將民進黨與其側翼附隨1450墮落的醜陋面貌公諸於眾，還給市民朋友穩健安心，言論自由的正常生活，讓真正土生土長的「在地囝仔」市議員參選人高揚凱，與蔣萬安一起並肩作戰，攜手共創台北發展無極限與民生樂利好未來。