國民黨新竹市長參選人林耕仁首場戶外大型造勢8日傍晚在北區樹林頭停車場登場，台中市長盧秀燕也到場為林耕仁站台。（王惠慧攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁首場戶外大型造勢8日傍晚在北區樹林頭停車場登場，台下支持者揮舞著國旗，現場支持聲不斷，營造藍營大團結氣勢。（王惠慧攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁首場戶外大型造勢8日傍晚在北區樹林頭停車場登場，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立院國民黨團總召曾銘宗及前台北市副市長李永萍等人也到場為林耕仁站台。朱立倫強調，林耕仁是國民黨唯一提名的新竹市長人選，一定要讓他當選，林耕仁也說自己一定會拚到底，作最照顧市民的市長。

8日傍晚活動準時鳴戰鼓開場，接著也由黨籍市議員、議員參選人持國旗、黨旗進場，多名里長擠滿舞台，氣勢磅礡，台下也聚集上千名國民黨支持者揮舞著國旗，現場高喊「林耕仁凍蒜！」、「議員全壘打！」和「國民黨加油！」支持聲不斷，營造藍營大團結氣勢。

林耕仁本次造勢活動以歡慶國慶為主軸，走歡樂親子風，現場也有空氣城堡等遊樂設施供兒童遊憩，也邀請在地年輕樂團以及獨立音樂創作人擔綱演出，壓軸演出的還有金曲歌王洪榮宏，吸引不少民眾一同參與。

朱立倫首先強調，林耕仁是國民黨唯一提名的新竹市長人選，他說這次選舉很特殊，看到對手平常沒有關心新竹市，有的每天抹黑扣帽子，有的每天澄清，只有林耕仁腳踏實地，提出具體政見，要將新竹市打造成舒適減壓的城市，也要解決育兒和養老的問題。

盧秀燕則以林耕仁「大仁哥」的綽號，形容他是偶像劇的男主角，雖無政治口號，不如對手新鮮有趣，但他是最愛新竹市、最保護新竹市民的人。台北市前副市長李永萍也說，腳踏實地的林耕仁特別到台北市請益，要讓新竹市不輸給台北市，不再讓新竹人北漂。

林耕仁也感謝到場的鄉親，他說自己是最不會說話的市長參選人，選舉這條路雖苦，但有共同的目標，希望新竹人幸福快樂，所以無論如何，一定會拚到底，自從被國民黨提名後，他也要求自己要做最照顧市民的市長，盼與里長、市議員一起創造市民之福。