業者端出生猛海鮮。（柯宗緯攝）

業者端出生猛海鮮。（柯宗緯攝）

業者端出生猛海鮮。（柯宗緯攝）

高雄網美火鍋店「花花世界鍋物」又有新話題，今夏推出堪比衝浪板長度的10人海鮮總匯拼盤後，因應秋季到來，推出限定「秋蟹大餐」，引進日本松葉蟹，另還有活跳跳的天鵝龍蝦，就是要讓民眾看得到，也吃得到「尚青欸」奢華火鍋饗宴。

「花花世界鍋物」這次再出奇招，以秋天限定全新套餐以「活體海鮮鍋」為題，推出2大10人份的海鮮拼盤大餐「冬宮裡的法貝樂彩蛋」與「凡爾賽宮的天鵝絨」。

最吸睛的，莫過於主打「絕對量體活物」10隻松葉蟹、10隻天鵝龍蝦與10隻紅蟳等季節限定、老饕必點的3公尺浮誇系拼盤同時壯觀上桌，一旁同樣伴隨著令人食指大動的宮城大生蠔、生食級干貝、A5和牛及多種野生鮮蝦等生猛海鮮，強調一人獨享一隻螃蟹與龍蝦，挑戰海鮮饕客的味蕾極限。

不過，想吃最好湊滿10人1團，「冬宮裡的法貝樂彩蛋」要價3萬8800元，要價不菲。首選螃蟹中的極品「松葉蟹」，挑選現流活體海鮮，可以最直接品嘗到松葉蟹肉獨有的鮮甜肉質與綿密蟹膏，濃郁滑順的滋味，讓人品味過後就難以忘懷。

而套餐當然不忘搭配經典的必點食材，伴隨頂級A5和牛、宮城大生蠔、生食級干貝，以及各式野生海蝦、生猛海鮮，不論是首次到訪或是鍋物老饕，都能盡情品味箇中滋味。

另一款「凡爾賽宮的天鵝絨」，要價2萬8800元。來自澳洲的天鵝龍蝦，俗成水姑娘，肉質飽滿脆彈還富有豐富濃郁的蟹膏，餐廳推薦可將龍蝦身湯滾煮3-5分鐘，待其呈現不透明、不縮肉時就是它最佳的品嘗時間。

至於紅蟳部分，同樣提供活體海鮮，每隻紅蟳都重達6兩，主打其本身各部位的鮮美清甜，肉質Q彈有致，蟹黃帶有些許嚼勁。另也搭配活體的南非鮑魚與牛奶貝，以及多種手掌大小的野生鮮蝦、頂級肉品日本A5和牛霜降、西班牙國寶伊比利黑毛雪豚，同時滿足海鮮控與肉食饕客的需求。