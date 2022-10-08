花蓮下大雨，競選總部成立大會，仍有不少支持者力挺。（王志偉攝）

副總統賴清德今天下午到花蓮，為民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選總部成立站台，大讚Kolas擔任記者到從政都是「第一名」，還說Kolas若能擔任花蓮縣長，可以直接打電話給總統、副總統，行政院長，花蓮問題可直接解決，不必像現在砲打中央。

Kolas競選總部設在花蓮市國聯二路及中山路口，今下午在中山公園舉行成立大會，花蓮下雨，仍有不少民眾到場支持。賴清德，原民會主委夷將‧拔路兒、客委會主委楊長鎮，黨籍立委伍麗華、林靜儀、范雲等人輪番助講，10多位部落頭目站台。

賴副總統強調，Kolas是第一位歷任執政黨、行政院、總統府發言人的人，做過國會議員，資歷完整，每個階段都是第一名。「Kolas了解國家政策，而且身經百戰，未來會以國家高度推動縣政。我們知道她每個階段都很傑出，表現一流，當縣長也一定是第一名。」

賴副總統表示，Kolas投入選舉，蔡英文總統交付的使命就是要終結家族壟斷，呼籲縣民用選票把Kolas送進縣府，為花蓮開啟新頁。

Kolas強調，今年選舉不是一場選舉，是一場運動，一場要求政府公開透明的運動。這一票不是投給谷辣斯，是投給自己，投給花蓮人，她是玉里哈拉灣孩子，「我是花蓮人，我是哈拉灣的孩子，我們一定會贏！」