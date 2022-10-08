台中百年茶業「華剛茶業」，在台灣頂尖茶葉評鑑專家組成的「TAGs」分級評鑑競賽中，榮獲「2特選」、「2精選」殊榮，華剛茶業執行長杜蒼林開心領獎，同時分享得獎的喜悅！

行政院農業委員會茶業改良場為了推動茶葉產銷履歷及形塑國產優質好茶，擬定一套台灣茶分類分級系統（Taiwan tea Assortment & Grading system,TAGs），結合溯源系統及農藥檢測，能明確知道產品原產地及食品安全，達到讓消費者安全放心的目的，並結合台灣特色茶風味輪，藉此了解此款茶品的風味描述及特色。

杜蒼林表示，這四款獲獎茶葉嚴選於梨山茶園，擁有先天地理條件之優勢，高海拔造就日夜溫差大、終年雲霧繚繞的環境，能降低茶葉苦澀成分的累積生成，使得茶菁內果膠質豐富；及茶園管理堅持不使用除草劑，秉持友善環境、土地永續發展之理念，讓茶葉能夠因應自然環境成長茁壯；加上師傅多年的製茶技藝製作出茶湯甘甜滑順、細緻綿密 並挾帶高雅花香的台灣好茶。

華剛茶業自1918年起，歷經百年傳承，由第五代杜蒼林領軍下，成為台灣首間通過ISO22000及 HACCP 驗證的製茶廠(梨山華崗)且2013至2021年蟬聯五屆農糧署衛生安全製茶廠評鑑「特優五星」殊榮，秉持著「茶人精神」對品質毫不妥協的苛求，將茶的韻味發揮到淋漓盡致，精粹在每個細節中。

華剛茶業深度整合茶園、茶廠與通路銷售，建立「HGT華剛茶」品牌，與文華東方等五星級飯店、米其林星級餐廳等為合作伙伴。

華剛茶業近年在海內外受到許多茶葉品質獎項肯定，2021年首次參與Monde Selection世界品質大賞，在全球90多國、共3,100多款特色產品中，勇奪2金1銀的佳績；2018至2020年，連續三年獲得法國巴黎AVPA世界茶葉大賽「金獎」。

此外，2016年及2022年，榮獲日本世界綠茶大賽「最高金賞大獎」殊榮。讓消費者對於茶的品質與來源安心、信任及保障，同時證明台灣好茶不僅深受華人喜愛，還能征服世界廣大民眾的味蕾。