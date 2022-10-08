不少女性都擔心婚後會遇到婆媳問題，一名人妻抱怨，當了多年媳婦，直到老公在婆婆家裝了監視器後，才知道婆婆早就對她心生不滿，不只屢次在背後說閒話，就連只生一個孩子都惹婆婆不爽，讓人妻火大開嗆：「是你兒子能力差才生不出來」。

一名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文，表示自己當了媳婦將近20年，最近老公擔心獨居的婆婆會有安全疑慮，特地裝了監視器，沒想到人妻才因此發現婆婆不斷在背後抹黑、數落她，直到現在孩子即將上大學，婆婆還在碎念她只生一個，氣得人妻直說，「是因為你兒子長期抽煙，能力差才生不出來好嗎」。

不僅如此，婆婆還向別人討拍，說媳婦沒讓她帶孫子、沒去工作所以沒錢付安養院費用，對此人妻反駁，是因為婆婆衛生習慣差，還同時要照顧大姑的其他小孩，她才不放心把孩子交給婆婆；至於安養院費用，人妻則說，「可以叫妳2個女兒一起付啊」。

回想起過去種種委屈和不愉快，人妻無奈說道，「別老是指望妳最討厭的人來侍奉妳，妳還有女兒、小兒子、小媳婦可以依靠，好好去抱他們的大腿吧」。

文章曝光後，有不少網友留言聲援，「就是要讓她看到，妳過的很好、很快樂」、「好在有監視器，讓她兒子也覺醒了吧」、「挑撥離間的老人家」、「不要往來也別在乎她說什麼，忽視就是妳的態度」、「太在乎你就輸了，過好自己就好」。