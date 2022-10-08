主辦今年P.LEAGUE＋高雄熱身賽「SOUTH賽」的高雄鋼鐵人，8日在鳳山體育館主場迎戰上季總冠軍台北富邦勇士，儘管鋼鐵人打到最後關頭追到只差1分，可惜富邦仍靠辛特力、強森與曾祥鈞3人得分破20，最後以94比88擊敗地主鋼鐵人。

地主鋼鐵人開賽雖靠上季遭到禁賽的張伯維接連拿下9分取得領先，可是勇士很快也靠曾祥鈞、新洋將強森兩人聯手，不僅追上，甚至大幅超前比分，來到次節勇士換成上季總冠軍賽MVP辛特力爆發，幫助勇士最多取得52比34領先。

不過打到第3節，鋼鐵人趁著勇士場上全本土，又派上陳范柏彥、簡廷兆、張文平、洪楷傑等新援出場磨練，轉眼把比數追成67比75，雙方只差8分的個位數差距，儘管勇士馬上換回主力，卻已經阻擋不了鋼鐵人這波反撲氣勢。

來到最後7分42秒，呂政儒三分命中，幫助鋼鐵人追成78比80，甚至鉑伊最後2分20秒也投進三分球，縮小雙方差距到1分，可是接下來強森兩罰中1，曾祥鈞又連進兩球，幫助勇士取得92比86領先，時間僅剩下1分鐘左右。

雖然呂政儒最後53秒中距離命中，可是辛特力最後28.3秒「疑似」自拋自搶，把空拋只碰觸到籃網的球搶回重新放進，裁判認定仍然進算，勇士還是取得6分領先優勢，且順利拖完剩餘比賽時間，有驚無險拿下首場熱身賽勝利。