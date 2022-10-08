在成都舉行的2022年世界桌球團體錦標賽，男子賽程部分來到了4強階段，賽前18點全拿的大陸男團遭遇日本挑戰，儘管日本男團主力張本智和獨力拿下2點，打破了大陸男團不敗金身，不過雙方激戰5盤過後，仍是由大陸男團以3比2帶走勝利，拿下決賽門票。

本場比賽大陸男團派上樊振東、馬龍以及王楚欽，日本則是由張本智和領軍，加上及川瑞基、戶上隼輔3位選手參賽。第1點由世界男單排名第1的樊振東對陣戶上隼輔，樊振東首局就熱開，以11比5輕鬆拿下首局，第2局戶上隼輔一度取得7比5領先，雙方戰成10比10平手後，樊振東連下2分艱難拿下第2局，第3局戶上隼輔無力招架，讓樊振東11比4取勝，大陸男團以3比0拿下第1點。

第2點大陸男團派出王楚欽對上日本絕對主力張本智和，首局雙方比分膠著，開賽陷入落後的王楚欽將分數反超，以11比9率先拿下首局勝利，不過接下來張本智和發揮日本男單第1人實力，以11比8、11比6及11比9連下三城，將盤數扳平為1比1，終結了大陸男團連贏18點的不敗金身。

第3點由馬龍代表大陸男團出戰日本及川瑞基，面對經驗老到的馬龍，及川瑞基臨危不亂率先以11比9拿下首局，不過調整過後的馬龍帶給及川瑞基許多壓力，連下3局帶領大陸男團取得盤數2比1領先。

面臨背水一戰的日本男團再度派出張本智和對陣樊振東，皆為雙方頭號男單的2人在前4局戰成2比2平手，來到決勝第5局雙方還是殺得難分難捨，但張本智和還是把握機會拉開分差，以11比9再拿下1點，盤數來到2比2平手。

決勝盤王楚欽對上戶上隼輔，王楚欽在面臨7比10的3個局點危急情況下，連拿5分以12比10逆轉，氣勢大增的王楚欽沒有再給對手機會，以局數3比0拿下最終盤，5盤下來以3比2險勝日本男團，大陸男團將與德國男團在決賽碰頭，挑戰賽會10連冠。