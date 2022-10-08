民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天成立競選總部，副總統賴清德到場力挺，大讚Kolas從政資歷優秀都是「第一名」，還說Kolas若能擔任花蓮縣長，可以直接打電話給總統、副總統，行政院長，花蓮問題可直接解決，不必像現在砲打中央。不過，國民黨反譏，花蓮地震，Kolas為何沒有「打電話」發揮作用。

Kolas競選總部設在花蓮市國聯二路及中山路口，今下午在中山公園舉行成立大會。賴清德強調，Kolas是第一位歷任執政黨、行政院、總統府發言人的人，擔任記者、做過國會議員，資歷完整，每個階段都是第一名，她每個階段都很傑出，表現一流，當縣長也一定是第一名。

賴副總統表示，Kolas投入選舉，蔡英文總統交付的使命就是要終結家族壟斷，「傅家即便是再大的威脅利誘也沒辦法阻止我們」，呼籲縣民用選票把Kolas送進縣府，為花蓮開啟新頁。

國民黨回應，有關賴清德副總統「家族政治」言論，一聽就知道是賴清德藉今天場合把黨內鬥搬到花蓮舞台，是聲東擊西，指桑罵槐，指出民進黨內多是家族政治，尤其是可能與賴清德競選下任總統民進黨黨內提名新北市的蘇貞昌家族不就是，再例如高雄市的陳奇邁家族，不都是顯明的例子。

至於「Kolas Yotaka若能擔任花蓮縣長，可以直接打電話給總統、副總統、行政院長，有辦法直接要求中央解決花蓮問題」，黨部直指，這是在直接打臉蔡英文、蘇貞昌，花蓮918地震，蔡英文直到晚上才到中央救災指揮中心唸稿，沒有跟災區的花東縣長視訊，賴清德今天的批評言論，弦外之音應該是指這次震災為什麼第一時間Kolas沒有「打電話」發揮作用。

花蓮縣黨部呼籲民進黨不要把黨內派系鬥爭、族群分化帶到花蓮來，而且這次918震災，也讓花蓮人充分看穿了蔡英文總統對花蓮人的心態。

黨部表示，尋求連任的縣長徐榛蔚，執政交出亮眼成績單，三度榮獲施政五星殊榮，八大面向「教育、環保、觀光、警政治安、消防與公共安全、道路與交通、醫療衛生、經濟與就業」的滿意度更是高於全國平均，這是花蓮人有目共睹。

徐榛蔚預計在縣議會定期大會結束，依法請假，投入選舉行程。