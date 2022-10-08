資深女星何如芸2019年爆出豪門婚變，在今年終於結束與花蓮美侖飯店少東王敏錡的離婚官司，9月恢復單身展開新生活；最近曾被譽為台灣之光的曾格爾被富商正宮提告侵害配偶權，造成社會大眾譁然，何如芸今（8日）也發文表示心有戚戚焉，分享昔日也當過正宮的想法，更點出婚姻真面目「不是避風港」，令粉絲看了都很不捨。

登山女神事件掀起軒然大波，儘管曾格爾否認介入他人婚姻，但富商妻的演藝圈貴婦好友賈永婕和郁方都發文力挺；而過去曾是豪門媳婦的何如芸今日也針對此事發聲，感嘆「看著這些案主，我也心有戚戚焉」，並以過來人經歷談婚姻觀。

何如芸發現時代不同了，大眾對某些事的忍耐接受度放寬，「但對當事人卻是如晴天棒喝，人生驟變」，並指出追求快樂不要將歡愉建築在他人的淚水上才對；另外她也認為婚姻就是犧牲奉獻，且「從來就不會是避風港」，勸沒有體認的人就別踏入婚姻了。

5日富商妻發文哭訴曾格爾為了募資登山費用，主動傳訊息約富商先生泡溫泉，從中獲得170萬元，崩潰表示「那一夜我一邊哭一邊截圖……竟然截了175張」，怒告曾格爾侵害配偶權，也已將相關事證交由士林地方法院審理；不過，曾格爾本人發聲明否認不倫，「將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」，未來也不做回應，待法律處理。