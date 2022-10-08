百工百業共創機會！九合一選舉逼近，各行各業後援會成立成為重要造勢場合，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（8）日對於基隆眼前最迫切需要的就業議題，主打「引進產業、創造就業」理念，提出了基隆科學園區首部曲，更分別以「捷運到哪建設就到哪」、「為基隆打造幸福基金」和「導入容積銀行概念」來規劃，讓更多勞工朋友能夠留在基隆工作，減少通勤的舟車勞頓，一起讓基隆更好。

謝國樑在臉書上表示，基隆受限於地形與財源不足，發展落後雙北，要改善基隆的困境，必須要有新思維。因此他提出「基隆科學園區首部曲」，對基隆現況、未來發展做出評估，期盼能帶起基隆整體產業，創造更多就業機會。首先「捷運到哪建設就到哪」，基隆科學園區的規劃將會以捷運沿線進行TOD、聯開建設，以捷運做為整體河谷廊帶開發軸心，本著「捷運到哪，建設就到哪」的核心概念，沿路上串起三星亮點，包含北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區。

再來則是「為基隆打造幸福基金」，謝國樑指出，基隆科學區只要能夠獲得鄰近的內科六兆產值、23萬就業人口20％外溢效應，就能注入不一樣的未來，工業區翻轉必須導入創新模式，往後將會鼓勵輔導北五堵及北台科技園區積極轉型與都市重劃，朝向蘋果、思科等科技園區的發展模式，打造工作與生活並存的高科技園區；而六堵及大武崙則會往遠雄utown的創新園區方向去調整，讓基隆轉型改變，當科學園區的都市計劃再與捷運站體TOD、沿線都市規劃的整體開發結合，就能夠累積基隆容積央銀的成長，打造基隆幸福基金。

最後則是「導入容積銀行概念」，謝國樑指出，基隆擁有較多低密度使用土地之區域，為使各區土地釋放更多容積，基科應融入容積銀行的概念，將原先以建置單區域公用公共設施換取容積獎勵模式擴大為跨區域間整合，打破容積銀行限制只適用於以大眾運輸系統或都市計畫周邊，將容積銀行提升為容積央行，並適用於基隆全域，以提供開發飽和區地主增值容量的方式，達到新舊城區的融合。

謝國樑認為，基隆全區，除仁愛區位處市中心蛋黃區，其餘蛋白區仍有大量開發空間，特別是七堵、暖暖、安樂三區雖離市區較遠，但與雙北卻較近，在基隆科學園區建設的增值潛力與容積移轉增大的雙重誘因下，妥善利用容積央行機制，能夠有效推進都市計畫與跨區域整合，使蛋黃區空間有效釋放，蛋白區則在產業鏈有效發展自動增值，最後謝國樑也期盼未來能與基隆的市民朋友一起努力，一起讓基隆變得更好。