今（8）日是國慶連假第1日，高公局表示，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、北向東湖至汐止端；國1高架南向堤頂到下塔悠等路段。截至17時，國道交通量92百萬車公里，預估今日交通量115百萬車公里。

今日上午11時01分於國3北向90.1公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，11時07分排除，造成後方車流回堵2公里；下午13時12分國3南向73.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，13時14分排除，造成後方車流回堵3公里；15時00分國1南向339.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，15時30分排除，造成後方車流回堵6公里。

預估明日國道交通量110百萬車公里，是平日的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里。

高公局預判明日國道會有短途旅遊及首波北返車潮，重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等14路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。

明日國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統南向入口、5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口；14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

根據氣象局預報，今明兩天北部山區及宜蘭地區有大雨情形，請民眾開車時小心駕駛，保持適當安全間距，並注意車前狀況，避免疲勞駕駛。另建議民眾假期出遊時，多利用省道台1、台3及台61替代道路，避開國道壅塞路段，沿途亦可通往其他景點旅遊。