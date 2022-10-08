桃園市長參選人鄭寶清北區競選總部8日成立，鄭寶清細數自己幫年輕人出首購自備款、營養午餐免費、老人年金1萬元政策。也痛批市府出問題，強調若當選會把市府「烏魯木齊」（台語）一條一條翻開跟大家報告。

鄭寶清8日舉辦競總成立，市議員參選人陳品杰、蔡惠蘭、游智彬、袁慧心到場力挺。現場湧入人潮，「凍蒜」聲不絕於耳。鄭寶清也拿「寶清號」水槍，象徵打下空降的對手鄭運鵬、張善政。

鄭寶清說，希特勒是民主選出，卻造成納粹控制人民，導致民主變成威權，讓德國人送去戰場赴死。而他若不參選，中央當時允諾給他職位。鄭寶清強調，他參選不是為了自己，而是要站在民主最前面，為了大家前途、子孫幸福，認真打拚向前走。

鄭寶清說，桃園市長鄭文燦執政8年，大家都說做很好，但是卻不知道「要五毛給五塊」。錢花光了，連老人年金都要收回去，還廣設科技執法開紅單。他強調「敬老得福」，若他當選，年底就發給長輩1萬元紅包，讓長輩好過年。

鄭寶清又說，年輕人買不起房，他提出自備款政府負責，遭批評圖利建商、用騙的，不過法律寫很清楚，政府可以用容積換錢，成立基金幫忙出自備款。他說，法律規定這麼清楚，哪有做不到的問題。鄭寶清也說，首購族的自備款政府準備好，這就是城市CEO的工作。針對學童，鄭寶清也提出學童營養午餐免費，要讓孩子吃的健康。

鄭寶清痛批民進黨雙標，想用數位中介法控制言論，民眾要用選票表示反對。鄭寶清也說，政府要有效率，最重要的是清廉，他保證若當選，會把市府「烏魯木齊」（台語）一條一條翻開跟大家報告。他強調，自己在桃園出生、長大、參政，一輩子住在桃園，知道大家的需求，知道什麼地方需要建設，呼籲大家支持鄭寶清，讓桃園越來越進步。