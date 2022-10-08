駐拉脫維亞代表處繼4日在愛沙尼亞塔林舉辦慶祝中華民國(台灣)111年國慶第一場酒會，6日晚間在拉脫維亞里加市Radisson Blu Latvia飯店舉行第二場酒會，近日到訪拉國的國立中山大學鄭英耀校長及該校教授團一行25人亦應邀出席，為歷年來出席本處國慶酒會的國內最大規模訪團，也引起拉國賓客注目。

駐拉脫維亞代表李憲章致詞表示，今年是台灣在拉脫維亞設立代表處30周年，此次酒會除邀請拉國各界友人共賀我國生日外，更是回顧台拉關係及許諾持續深化兩國友互惠友好情誼的莊嚴時刻。台灣與拉脫維亞同處對抗中國及俄羅斯等共產主義及霸權軍事威脅的第一線，可謂共享普世價值理念相近的民主同盟。

李憲章也說明我國年來在防疫、經濟及重要產業的亮麗表現，以及在國際產業鏈的重要角色；尤其俄烏戰爭爆發後，我積極參與西方國家制裁俄國，並捐助700噸物資及3300萬美元協助烏國難民，包括今年4月間捐贈拉國1百萬美元安置在拉難民。日前我政府更發表聲明譴責俄國違反國際法在烏國佔領區推動非法公投，強調我方拒絕承認俄國非法公投及兼併烏國領土的行徑，堅定支持民主陣營反對極權侵略。

李憲章表示，今年國慶酒會各界賓客出席踴躍，是近年來人數最多的一次，顯示台拉雙邊關係加溫。此外，與會賓客均高度讚賞我抗疫及經濟成就，並強烈支持我自由民主及抵抗中國軍事威脅；對我積極參與對俄制裁及援烏義行，展現人道情懷表示敬佩，並認為我國義舉廣獲波海地區民眾認同及支持。