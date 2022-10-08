新北市一名已婚黃姓女子與江姓男子不倫戀，其丈夫發現2人曾傳鹹濕訊息提及，「想愛愛囉」、「每天硬梆梆。穿褲子不能看」等語，不甘被戴綠帽，憤而控告2人求償。新北地院審結，判黃女與江男須連帶給付20萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張與黃女結婚迄今近20年，育有2名子女，但江男明知黃女已婚仍與對方交往，多次在對話中談及性行為過程，對話包括，「想愛愛囉」、「想念一起洗澡」、「每天硬梆梆。穿褲子不能看」等語，還擔心黃女懷孕，詢問黃女月經是否來潮，甚至傳送屌照給黃女，均已嚴重侵害他的配偶權，故依法向2人請求連帶賠償200萬元撫慰金。

對此，江男聲稱，擔心黃女懷孕的部分，為黃女曾說丈夫都不戴套發生性行為，才基於朋友立場建議黃女考慮服用避孕藥，至於傳送屌照，則為他酒後失控，上網搜尋其他男性的生殖器畫面誤傳給黃女，此後也無再次傳送踰矩圖片。

新北地院法官勘驗證據，認為江男詢問黃女是否懷孕該部分，的確無法證明2人曾發生性行為，而傳送生殖器照片部分，法官認為江男誤傳後並未刪除照片，也沒向黃女道歉，黃女也無刪除照片或請江男別再傳送，故難以認定江男是誤傳照片，故不採信2人說詞。

此外，法官認定2人的對話紀錄涉及親密行為，黃女也頻繁向江男示愛，提及「我每天晚上想念著你入夢」等，均明顯逾越一般社會上男女的交往分際，絕非普通朋友互動，審酌雙方經濟能力等一切情狀，判江男與黃女須連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

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