俄羅斯調查委員今天發聲明指出，昨日(7)普丁總統迎來70大壽，克里米亞大橋卻因為一輛卡車莫名原因引爆，導致兩段公路橋面坍塌沉入海裡，所幸橫跨克赤海峽，連接黑海、亞速海之間的橋梁沒有損毀。對此，澳裔退將米克·萊恩(Mick Ryan)認為，一輛車就能造成如此大規模影響，背後原因不單純。

綜合NBC新聞、英國《衛報》（The Guardian）報導，當地時間今天(8)清晨，一輛卡車行經克里米亞橋時油箱莫名起火爆炸，威力之大還波及上方一列同向火車的7截車廂，橋面當場斷成兩截沒入海中，俄當局調查已知至少3人死亡，其中1人可能是司機。

監視器影像拍下，爆炸後整座橋硬生生斷裂沉入海裡。 (圖/路透社)

對此，澳洲退役將領、同時也是軍事分析師的米克·萊恩(Mick Ryan)也在推特發文表示，襲擊發生在普丁生日當天，無疑是給他一記重錘。最重要的是，要把如此穩固的橋樑炸斷需要大量的彈藥和良好的拆除設計，身為一名工兵，這一直是我們的目標，最難的莫過於鋼筋水泥。

3/ The amount of explosive required would be more than a few SF personnel could carry. A few trucks, or missiles / bombs would do the trick, if aimed at the right points of the bridge span. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) October 8, 2022

他繼續說，所需的炸藥可能超過好幾位士兵所能攜帶的數量。不過如果能瞄準橋跨的要害，幾輛卡車(炸藥)就能輕鬆解決。

進一步補充，這對烏克蘭來說是一次大勝利，截至目前，烏軍在作戰設計和行動表現相當不遜，應該是短期內奪回克里米亞或是分散地區注意力的行動之一。