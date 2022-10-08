2022民運動會由嘉義縣主辦，今晚開幕典禮以「發光在嘉義」為題盛大舉行，運動員進場、宣誓是重頭戲之一。（呂妍庭攝）

今晚開幕典禮以「發光在嘉義」為題盛大舉行，蔡英文總統（右）、嘉義縣長翁章梁（左）同台為選手獻祝福。（呂妍庭攝）

2022民運動會由嘉義縣主辦，今晚開幕典禮以「發光在嘉義」為題盛大舉行，頗有科技感。（呂妍庭攝）

2022年全民運動會由嘉義縣主辦，今晚開幕典禮以「發光在嘉義」為主題盛大舉行，搭配「發光音樂祭」歌手、樂團輪番登台，場面熱鬧滾滾，親自到場的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌也誇縣府用心，強調為期6天的全民運一定精彩可期，蔡英文除邀全國民眾與她一同關注全民運，也邀大家雙十節來嘉義看焰火。

全民運開幕典禮今晚在嘉義縣立田徑場舉行，重頭戲除選手進場，縣府也精心規畫一系列的表演，開幕演出節目開創6項全台獨「嘉」、全國「首創」創舉，包括阿里山意象「立體舞台布景」、運動會首度的「全景科技投影」、太陽之都「高空透明光屏」、高空特技「空中樂團」、阿里山神木「立體屏幕聖火台」、全民運動會「全民點聖火」等特色，更安排「暖場秀、迎賓秀、開幕秀」3大橋段，展現嘉義人的好客與熱情，希望大家一起來「發光在嘉義」。

蘇貞昌說，縣府為鼓勵全民運動，全力支持全民運動會，選民運選手們不爭高、不爭遠、不爭強，而是全民共享，感謝翁章梁率領的團隊把全民運辦得又新鮮又熱鬧，國歌融入鄒族曲調，跟過去很不一樣。

蔡英文說，這幾年政府增加體育經費，大力投入選手培養計畫，建立全民運動風潮，尤其全民運是體育界兩年一度重要盛事，她每次參加開幕式都能感受到選選手滿滿的活力和挑戰自我的能，更提到台灣女子拔河世界賽摘金為台灣爭光， 相信「大家都準備好了」，也預祝選手們在賽場上為自己爭取最高的榮譽，另提到雙十國慶焰火，歡迎大家到嘉義縣看焰火、吃美食。

翁章梁感謝蔡英文和行政院照顧和支持，嘉義縣的全民運才能辦得如此澎湃，花了1年多籌備，就像辦喜事一樣，最大希望是希望選手們能把嘉義的人情味帶回自己的縣市，同時也預告國慶焰火在嘉義，歡迎大家到嘉義欣賞最美的天空。

開幕典禮結束，晚間8點半「發光音樂祭」登場，吸引數千人到場嗨翻，除有人氣樂團輪番接力上陣，壓軸安排發光秀表演，全程美女舞團熱舞，全場勁歌熱舞，樂動嘉義，壓軸旋風煙火高空馬戲表演，嘉義愈夜愈嗨。