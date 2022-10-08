苗栗縣長徐耀昌8日晚間在鍾東錦竹南競選總部站台相挺。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦竹南競選總部成立，強強滾專程北上相挺。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦竹南競選總部成立，杏仁哥專程北上相挺。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦竹南競選總部成立，縣長徐耀昌與夫人蔡麗卿攜手上台力挺，徐耀昌見現場湧進5千名鄉親，想著自己忠黨愛國，卻被前縣長撤銷黨籍，情緒激動數度哽咽落淚。韓國瑜團隊五虎將中的「強強滾」和「杏仁哥」，更遠從高雄北上，大聲疾呼請大家支持最有愛心、最具正義感的鍾東錦，將現場氣氛帶到最高點。

徐耀昌一出現竹南競總現場，就引來竹南鄉親熱情歡呼，高聲替縣長加油，鄉親不忍徐耀昌幫鍾東錦站台之後，竟遭國民黨苗栗縣黨部主委劉政鴻提出撤銷黨籍的處分，鄉親質疑劉政鴻在上一次縣長選舉，跑去幫綠營徐定禎站台，至今尚未處分，沒有檢討自己，卻反過來處罰別人，根本是公報私仇，如此雙重標準，實在令人無法苟同。

徐耀昌看到鄉親們相挺，數度感動地哽咽、落下男兒淚，站在一旁的夫人蔡麗卿見狀，趕緊拿出紙巾幫忙擦拭縣長臉上的淚水，也忍不住跟著掉淚。徐耀昌表示，今天只能用感恩的心來回報竹南鄉親，自己任期剩下2個多月，目前唯一期望就是幫苗栗縣找到1個最優質的縣長，要讓大家感受到「我們團隊是一等一的」，因此向民眾推薦鍾東錦，他絕對是最好的選擇，只要鍾東錦當選苗栗縣長，一定可以創造更幸福的苗栗。

韓國瑜參選總統時的五虎將杏仁哥和強強滾，也專程從高雄北上力挺鍾東錦，杏仁哥聲嘶力竭的表示，2年前韓國瑜來到苗栗舉辦造勢活動，有一個人在幕後出錢、出力，那個人就是鍾東錦，而鍾東錦擔任議長以來，更把所有的薪水都捐出來，作為國小、國中、高中的獎助學金，所以，今天一定要來支持這樣一個有情、有義的男子漢。強強滾則呼籲苗栗人要團結，絕對不能讓民進黨的奧步洗腦，也不能被國民黨給分化，只有「選人不選黨」，才能選出最符合苗栗鄉親需要的縣長；強強滾甚至強調，自己站在舞台上支持鍾東錦，絕對有代表性，希望大家團結支持一個對的人，11月26日把票投給未來的縣長鍾東錦。

鍾東錦表示，由衷感謝縣長和韓國瑜團隊五虎將的支持，針對竹南鎮未來的建設，將延續徐耀昌縣長所提出「竹南頭份雙城藍綠縫合工程」規劃，搭配綠色科技產業發展，包括健全19公頃的運動公園，以及中央路等4條環狀生活圈，與公園路等5條人文綠徑，透過空間優化、提升公園機能、增建水圳廊道、推動綠色休閒等方式，讓漫步苗北雙城成為一種生活上的享受。

鍾東錦指出，要透過生活圈更新再造計畫，疏導人流和車流，人車各自有專用道，避免造成危險，改善都市發展空間，並在火車站周邊尋找適合用地，增加停車場位置，改善市中心停車問題，讓開車出門的民眾更加便利。

鍾東錦指出，未來也將和立委陳超明配合，把鄉親已經期盼長達20年的竹南公義路至頭份信義路聯絡道拓寬計畫，立即進行施做，預計2年就可完工，提供竹南和頭份之間的縱向聯絡道，紓解科學園區車流。而民眾最關心的醫療問題，目前已協調大千醫院預計投入23.5億元，在竹南興建區域級醫療教學醫院，並且與長庚醫院合作，提升在地醫療資源。