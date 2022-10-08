上賽季在英冠聯賽升級附加賽取勝，睽違23年再度於英超亮相的老字號球隊諾丁漢森林，為了保級而戰的他們在今年夏天花了大筆鈔票補強陣容，可是戰績卻未見起色，聯賽8輪下來以1勝1平6負位列爐主位置，諾丁漢森林在成績不理想的情況下，不但沒有選擇開除主帥古柏(Steve Cooper)，還與他續約3年，雙方將會攜手合作至2025年。

本賽季剛升級的諾丁漢森林，目標絕對不是爭取聯賽冠軍，不過休賽季諾丁漢森林還是一口氣投入1.6億歐元(約新台幣49億7201萬)，簽下了多達23名球員，期待球隊至少維持中段班水準，只是許久未在英超登場的諾丁漢森林，還是得必須經歷一段適應期，目前聯賽進行8輪，諾丁漢森林只拿下1勝1平6負，以4分積分與萊斯特城並列英超墊底。

一般在戰績糟糕的情況下，球隊高層第1個開刀的就是負責運籌帷幄的總教練，但與其他球隊不同，諾丁漢森林即使戰績不佳，也沒有選擇拔除古柏的帥位，反而與他續約到2025年。

不過諾丁漢森林此番操作並不難理解，在2020-21年賽季，諾丁漢森林只排在英冠聯賽第17位，連升級附加賽都摸不上邊，不過在古柏接掌諾丁漢森林兵符後，只花了1年就將球隊帶上英超，執教功力備受肯定。諾丁漢森林花了大錢雖然沒有在戰績上看到效果，不過球團高層並不著眼於當下，選擇穩定軍心給古柏更多的信任以及支持，對球隊的未來做出長遠的打算。