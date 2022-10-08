10月7日，山西永濟市發佈實行臨時性全域靜默管理的緊急通告：10月7日20時起至10月9日24時，全市實行靜默管理。10月8日，永濟市通報了10月7日全市區域核酸結果：全市開展的區域核酸檢測共採樣29萬4602人，檢測結果均為陰性。截至發稿前，全市並未出現疫情。

★永濟市實行臨時性全域靜默管理的緊急通告〔2022〕第52號

廣大市民朋友：

國慶期間，在市委、市政府的堅強領導和全市人民的積極配合下，全市疫情防控形勢平穩可控，社會安定有序，沒有發生疫情。為認真貫徹落實省、運城市部署要求，遏制疫情輸入傳播風險，確保全市人民健康安全，經指揮部研究決定，10月7日20時起至10月9日24時，全市實行靜默管理。現將有關事項通知如下：

1.全市實行交通管控，對外縣域通道全部「熔斷」，除保供、保產、保穩、防疫車輛外（憑證通行），其餘社會車輛不運行、不流動。對管控期間的逆行、闖紅燈等各類交通違法行為，一律依法處罰並媒體曝光，確需離永及跨縣流動的，持三天內核酸檢測陰性證明。

2.從即日起，連續開展3天3輪區域核酸檢測。廣大市民要主動聽從所在鎮（街道）村（社區）的安排，出示「晉快檢」採樣碼，與他人保持2米以上間隔，快速有序完成採樣工作，確保應檢盡檢。

3.全體居民居家不外出，如有就醫需求，請及時聯繫村（社區）工作人員，在工作人員的統籌協調下，「點對點」接轉至醫療機構就醫；出現發熱、咳嗽等症狀第一時間向鎮（街道）村（社區）報告。防疫、公安、醫務、應急搶險、下沈幹部以及社會運行服務保障人員憑工作證明或通行證明有序開展工作。

4.區域內除保供超市、醫療機構等場所外，其餘經營性場所一律暫停線下營業；養老機構、「一監兩所」、在建項目工地和企業等機構實行封閉式管理；民間信仰場所、宗教活動場所等暫停開放；嚴格控制婚事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。

5.請廣大居民不恐慌、不造謠、不信謠、不傳謠，主動服從管理，配合市委市政府做好疫情防控各項工作，攜手並肩、共同奮戰，維護永濟社會大局和諧穩定。對拒不配合、擾亂秩序、造謠生事以及瞞報、謊報、偽造信息的人員，將依法追究其法律責任。

特此通告。

美麗永濟是我家，疫情防控靠大家！

永濟市新冠肺炎疫情防控指揮部

2022年10月7日

★永濟市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關於10月7日全市區域核酸結果的通告〔2022〕第53號

廣大市民朋友：

10月7日在全市開展的區域核酸檢測共採樣294602人，檢測結果均為陰性。

特此通告

永濟市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室

2022年10月8日