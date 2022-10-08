國民黨台北市長參選人蔣萬安的家族身世，近日以來屢受攻擊。資深媒體人韋安對此表示，再打蔣萬安DNA和身世問題，只會幫他拉抬和催票。

韋安8日在臉書貼文表示，蔣萬安其實在這場選舉中算是「政治受虐兒」。選戰初期，蔣萬安被要求對兩蔣功過、中正紀念堂存廢、轉型正義等歷史問題表態，承擔先人的是與非。他卻認為，蔣萬安靠「這點」就能贏了，

韋安接著指出，現在同樣一批人，又開始質疑蔣萬安跟兩蔣毫無沒關係，要驗他的DNA。是與不是都是他們說的。蔣萬安對自己的出生根本無權決定，卻要被一再羞辱、霸凌，反而獲得極大的同情，同情他的人，遠比憎惡他的人多。因此，他預測再打蔣萬安DNA和身世問題，只會幫他做最後的拉抬和催票。

媒體人周玉蔻沉寂9天後在臉書「復出」，又再度追打蔣萬安的家族身世。蔣萬安8日回擊表示，周玉蔻要為自己的言論負責，但是陳時中、民進黨更要對外說明清楚，他們到底對周玉蔻亂抹黑、抹紅、抹黃的低劣作法是否認同？他們是不是支持這樣敗壞選風的低劣作為？