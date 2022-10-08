澎湃新聞報導，大陸中指監測8日數據顯示，2022年十一黃金周假期間（10月1日-10月7日），21個重點監測城市新建商品住宅成交面積，較去年同期下降37.7％，部分城市在去年同期低基數下同比表現增長，但整體成交降幅仍較大，考慮到網簽數據具有一定滯後性，結合企業回饋及認購情況來看，部分城市黃金周樓市出現一定恢復。

中指研究院指出，十一期間，廣州和深圳的開發商推貨較為積極，其中廣州有逾30個建案有行銷動作，以項目加推及促銷活動占據多數，天河區、黃埔區、番禺區熱銷建案去化較好；深圳部分高端改善專案和質好價優項目成交去化較好，但整體建案成交去化一般。

北京新房在十一假期期間也保持了一定的熱度。中指研究院指出，一方面作為傳統樓市銷售旺季，房企緊抓行銷周期吸引客戶看房，促進成交。另一方面假期出京相對不便，不少置業人群選擇假期看房。但新房市場分化明顯，優質建案售樓處相對熱鬧，看盤者相對較多，而區域供應量較大、同質化較大的項目售樓處相對冷清。

從上海房市情況看，上海中原地產市場分析師盧文曦表示，9月上海新房成交釋放比較明顯，連續上衝之後短期會有喘息需要。疊加今年假期不少人有出遊計畫，因此新房供求出現調整並不意外。不過，節前出了一系列利多政策，比如賣房退稅等等，有助於維護市場溫度。所以盡管起步較低，但整個10月表現還是值得市場期待。

二線城市中，今年十一假期新建商品住宅成交面積最多的城市是瀋陽。數據顯示，今年中秋假期，瀋陽新建商品住宅成交面積7.15萬平方米，同比上漲30％；其次是濟南，新建商品住宅成交面積6.73萬平方米，同比上漲46％。青島和武漢的新建商品住宅成交面積均在5萬平方米以上。

三四線城市中，柳州新建商品住宅成交面積略高一些。數據顯示，今年十一期間，柳州新建商品住宅成交2.96萬平方米，同比下降28％。淮北、岳陽、東莞、淄博的新建商品住宅成交面積在1萬平方米以上；揚州、南充、煙台的成交則較弱，新建商品住宅成交面積不足1萬平方米。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，9月底，大陸央行、銀保監會、財政部等部委接連出台利多政策，根據媒體報導，廣東、山東等省分部分城市已經跟進落地相關政策，廣東清遠首套房貸利率最低可至3.7％，陽江可至3.9％，雲浮、湛江等城市取消首套房貸利率下限；山東濟寧下限降至3.95％，青島、濟南、淄博等城市首套公積金貸款利率已經下調至3.1％。政策的持續優化，一定程度上修復了市場信心，疊加十一期間企業加大行銷力度，部分城市市場活躍度有所提升。

短期來看，購房者觀望情緒仍在，前期政策顯效仍需時間，若政策持續發力，各地配套政策持續跟進和落實，購房者置業情緒有望繼續修復，第四季新房市場或逐漸企穩。