國民黨屏東市長參選人周佳琪競選總部成立，高雄市長參選人柯志恩(左)也到場力挺。(林和生攝)

國民黨屏東市長參選人周佳琪競選總部成立，台南市長參選人謝龍介也到場助講。(林和生攝)

國民黨屏東市長參選人周佳琪8日晚間於仁愛路封街舉辦團結晚會，現場擠爆2萬人，前國民黨主席江啟臣，加上黨籍高雄市長參選人柯志恩與台南市長參選人謝龍介首度在屏東同台，力挺周佳琪，眾人同聲呼籲，將南台灣這片藍天，交給新世代的周佳琪來守護。

筆直仁愛路上觀眾席綿延250公尺，擠滿人群，還有在地文化特色的歸來太鼓、電音三太子、鼓陣、八家將等表演，氣氛強強滾。

屏東的女兒柯志恩今年首度回屏東助選，受到鄉親熱情的歡迎，她特別送給周佳琪一對宋江陣雙斧。柯說，雙斧手是宋江陣中武藝最高強的人，周佳琪正是這樣的一個人，是國民黨最有戰力的新世代，未來將捍衛屏東市，為屏東市開創新局。

謝龍介對於連日來周佳琪受對手汙衊攻擊而大抱不平，他請選民要睜大眼睛，千萬不要支持那種用黑函看板攻擊別人、用雙重標準誣陷別人的候選人。

現任大仁科大副校長黃國光、同時也是周佳琪的老師，他也現身力挺強調，周是品學兼優的好學生，懂得上進，爭取出國留學，見世面，學新知識，回鄉貢獻所學，服務社會大眾，值得屏東市民託付未來。