南投縣長參選人蔡培慧，8日舉行競選總部成立大會。（廖志晃攝）

南投縣長參選人蔡培慧競選總部成立，家人到場加油打氣。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，8日舉行「南投升級，團結前行」聯合競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲都到場力挺，強調南投要改變，就要會做事、有能力的縣長，領導城市更新大計。

出身南投縣草屯鎮的金曲歌后詹雅雯，登台演唱；蔡培慧的母親、弟弟、伯父及姑姑、舅舅及舅媽，也到現場支持打氣，稱讚她正派善良又上進，懇請「南投選對人、才有好將來。」

蔡培慧表示，她從小半工半讀，取得台大農業博士學位，就因為她「遇到問題，解決問題」的人格特質；921地震時，她募集物資回到南投救災，後來在921震災重建基金會擔任執行祕書，負責重建工作，一路走來，不論是農業研究、社會運動、當立法委員，念茲在茲，始終秉持「南投要改變，就要勇敢站出來」的心態與行動。

蘇貞昌肯定蔡培慧個性敦厚實在，遇到南投的建設絕對堅持爭取到底，例如國立中興大學設南投分校，還有中央前瞻基礎建設經費補助，中央已投入近400億元建設南投，而蔡培慧了解地方需求，呼籲民眾用選票支持實在的人。

蔡培慧以南投縣未來30年發展規畫，提出10大政策白皮書，更在現場加碼提出補助長者健保費，長輩受縣府照顧可安心快樂養老，下一代才能安心打拚。農業必須搭配科技，減省人力與勞動力，降低職災與缺工問題；由於南投是台灣夏季蔬菜產銷中心，必須強化冷鏈物流成為全台調度中心。

要留住年輕人，就要營造適合生養下一代的環境，創造就業機會、強化智慧科技營運條件、友善育兒遊戲空間及運動休閒場地、自然的親水環境等，上任後都會逐一實現。