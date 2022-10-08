台中市南區里長聯誼會長余銘記（左）當場致贈「好彩頭」，期盼高票當選。（張妍溱攝）

台中市東南區無黨籍市議員參選人林文仲，8日於國光路成立南區服務處，現場支持者高喊「凍蒜」，氣勢如虹，擔任東英里長8年，包括東區及南區的里長都前往相挺，熱鬧滾滾；林文仲表示，他很有信心在東南區成功突圍當選市議員，因為人民就是他最大的靠山。

擔任東英里長達8年的林文仲，相當認真，因為想為民眾爭取最大福祉，決定出來參選東南區市議員；現場南區里長聯誼會會長余銘記及東區、南區許多里長都到場力挺，且熱情高喊「凍蒜！」，突顯了林文仲在地方的好人緣。

東區樂成宮人員及南區復興宮主委陳益富，則致送「粽子」與「包子」及選舉「好彩頭」給林文仲，象徵高票當選。林文仲說，雖然他沒有政黨資源，但人民就是他最大的靠山，這次選舉他有信心突破國民黨和民進黨的夾擊成功突圍。

林文仲表示，他雖然在東區當里長，但決定出來參選後，每天早上5點到南區菜市場、公園及家戶拜訪，從中發現了不少問題，他認為政府應對長輩的照護應更重視，像是很多長輩因子女外出工作獨自在家，爭取公共托老中心普及化，依照各服務補助對象福利身分別，減輕中生代的負擔。

林文仲觀察發現，市區寸土寸金，尤其停車格一位難求，但有不少車輛直接霸佔停車格，達3個月甚至1年以上的有牌廢棄機車，以東英里而言，里內曾創有32輛汽機車，他推估全市至少有十餘萬台這樣的機車，未來若當選進議會他將提案清整汽機車格，提昇停車格周轉率。