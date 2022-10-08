Gogoro掰了騎到飽 Ionex成市場獨家

Gogoro Network昨（7）日發出全新資費異動公告，宣布自明年（2023）起不再提供「騎到飽資費方案」給新購車用戶，現有客戶則可維持既有方案不受影響，消息曝光後隨即引發市場譁然，一時間也牽起網友及車友們高度熱議。
公告內容指出：「為提升電池交換服務品質與體驗，自2023年1月1日起Gogoro Network將不再提供「騎到飽資費方案」（含電信、購車優惠）予新購車用戶，或作為既有用戶更換資費方案選項，目前所有用戶包括騎到飽方案車主，在沒有主動變更資費情況下，價格、計費方式及相關權益皆不受影響」。
事實上，Gogoro所推的「騎到飽方案」對許多高用量客戶而言可謂相當划算的選擇，不過隨著近年外賣外送服務興起，被許多外送員拿來做商業使用而引發爭議，最後在Gogoro選擇讓步下，將「騎到飽」有條件地供用戶做商業使用。值得注意的是，未來（明年）Gogoro騎到飽方案退場後，用戶若有高用量需求就只剩「高用量自由省」方案可選，2顆電池車型月繳1,269元搭配折抵金可騎約1,600公里。
此時，有不少精明的消費者便將目光轉向PBGN以外的另一大電動車陣營---光陽Ionex ，除了一般資費方案外，Ionex亦針對超高用量客戶推出1,279元方案，內容為不限安時與里程，年底前更提供每月折扣799元，也就是說每月僅需480元就能任你騎，強力釋出利多就是要買家們「勁量騎」！若是光陽未來沒有調整或變更資費的話，其將成為國內電動2輪市場上唯一提供用戶騎到飽的業者，這對於高里程用戶而言絕對有擋不住的吸引力，甚至可能成為PBGN跳家的新選擇。此次資費方案調整是否牽動未來市場版圖變化還有待後續觀察。
值得一提的是，光陽Ionex自今年八月起陸續祭出Ionexi-One及Ionex S7購車優惠，並進駐美式賣場Costco，成功帶動Ionex電動車銷量，九月大幅成長至544台（相比八月長幅達62.4%），擊潰PBGN躍升市占第二名！為慶祝銷售大成長、衝刺雙十國慶檔期，針對綠能國民車Ionex S6及最速城市電動鋼砲S7R推出「國慶月超級享」雙重優惠，分別享「最高補助33,300元」及「國慶萬元禮」好康！
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